Foto auf dem Dach: Lola Weippert versetzt Fans in Schrecken

Lola Weippert (29) sorgt derzeit mit Baustellen-Clips aus ihrem "Lolaland" für Aufsehen. Die Moderatorin zeigt auf Instagram den Renovierungsfortschritt ihres historischen Hofes in der Nähe von Berlin. Ein aktuelles Video zeigt die 29-Jährige bei der Arbeit mit einer Kettensäge und auf einem Hausdach – bekleidet mit Jeans, Pullover und normalen Stiefeln. Fans sind alarmiert: In den Kommentaren häufen sich besorgte Reaktionen, da Lola offensichtlich ohne ausreichende Schutzkleidung arbeitet. "Das sieht gefährlich aus" oder "Die werden dir eher die Baustelle dicht machen, weil dir die passende Schutzausrüstung fehlt", lauten nur zwei der vielen kritischen Stimmen.

Lola scheint die teils harschen Kommentare gewohnt zu sein und schreibt unter ihren Beitrag: "Menschen werden immer reden und sich ein Urteil bilden, egal wie wenig sie wissen." Ihr sei wichtig, für sich selbst alles so zu gestalten, dass es sich richtig anfühle. Dennoch, zahlreiche Nutzer bleiben skeptisch: Einige warnen davor, dass sie erhebliche Risiken eingehe, während andere Fans die Welle der Kritik als bloße "Neid-Kommentare" abstempeln. Trotz der großen Diskussion zeigen sich viele Follower beeindruckt von Lolas Engagement und der Tatsache, dass sie sich selbst tatkräftig an den Arbeiten beteiligt.

Seit Monaten bereitet Lola ihren Fans Sorgen. Erst vor Kurzem ist die Influencerin nach einer schweren Erkrankung wieder auf die Beine gekommen. Aufgrund einer Hirnhautentzündung musste sie mehrere Wochen pausieren und sich im Krankenhaus behandeln lassen. Die Diagnose war ernst, doch dank rechtzeitiger Behandlung konnte Lola vollständig genesen.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, September 2025

ActionPress / Galuschka,Horst Lola Weippert, Moderatorin