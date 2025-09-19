So viel Gage bekamen die "Das Sommerhaus der Stars"-Paare

Das Sommerhaus der Stars feiert in diesem Jahr seine zehnte Staffel und zieht erneut zahlreiche Promi-Paare in die Reality-WG. Während sich die Kandidaten auf hitzige Wortgefechte, spannende Spiele und letztendlich das Rennen um ein Preisgeld von 50.000 Euro vorbereiten, brodelt die Gerüchteküche um die Gagen. Einige Teilnehmer sollen stattliche Beträge für ihren Auftritt kassieren. Insbesondere bei prominenteren Stars könnten die Gagen laut Spekulationen bis zu 100.000 Euro erreichen. RTL selbst schweigt jedoch zu den Summen, die den Kandidaten gezahlt werden.

Bereits in der ersten Staffel 2016 wurden teils beachtliche Beträge gezahlt. Damals sollen die Sieger Xenia von Sachsen (39) und Rajab Hassan (35) laut Gala eine Gage von 30.000 Euro erhalten haben, das Preisgeld nicht eingerechnet. Sänger Hubert Kah (64) und seine Partnerin Ilona Magya sollen Gerüchten zufolge sogar rekordverdächtige 100.000 Euro bekommen haben. In späteren Jahren blieb die finanzielle Entlohnung ähnlich spannend: 2020 wurden Andrej Mangold (38) und seine Freundin Jennifer Lange (31) sowie Georgina Fleur (35) mit Partner Kubilay Özdemir mit besonders hohen Summen von bis zu 100.000 Euro beziehungsweise 70.000 Euro bedacht. Ein enormer Anreiz, sich auf das Abenteuer einzulassen.

Es scheint aber nicht nur die Höhe der Gage, sondern auch das Verhandlungsgeschick der Stars und ihre Popularität eine Rolle zu spielen. Während Paare wie der Ex-Fußballprofi Mario Basler (56) und Freundin Doris Büld mit 75.000 Euro entlohnt wurden, ging es für weniger bekannte Teilnehmer wie Eric Sindermann (37) und Katharina Hambuechen deutlich bescheidener zu – ihre Gage soll bei nur etwa 23.000 Euro gelegen haben. Für die aktuelle Jubiläumsstaffel hält sich RTL weiterhin bedeckt, doch eines bleibt sicher: Neben Drama und Unterhaltung bleibt auch das Gehalt ein reizvolles Thema im "Sommerhaus der Stars".

IMAGO / STAR-MEDIA Andrej Mangold, Februar 2024

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Dschungelcamp-Gewinnerin

IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Realitystar

