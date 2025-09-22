Brutaler Angriff: Waren Michelle Monballijns Kinder dabei?

Michelle Monballijn wurde kürzlich Opfer eines brutalen Angriffs durch einen Nachbarn in ihrer Heimatstadt Bernau. Der Vorfall ereignete sich im Treppenhaus ihres Wohngebäudes, als der Mann auf sie losging und sie körperlich attackierte. Er soll Michelle mehrfach beleidigt und ihren Kopf gegen die Wand gestoßen haben. Glücklicherweise waren ihre Kinder zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. "Nein, die waren zum Glück nicht zu Hause. Ich hatte meinen Sohn gerade in den Hort gebracht", erklärte sie während der Angels Night Release Party gegenüber Promiflash.

Die Beziehung zwischen Michelle und dem Nachbarn war offenbar schon länger angespannt. Nach Aussagen der Schauspielerin soll der Mann sie bereits seit Wochen gestalkt haben. Auch ihre Tochter habe in der Vergangenheit Reibereien mit dem Nachbarn miterlebt, unter anderem im Waschkeller. "Meine Tochter ist superentspannt und harmoniebedürftig. Doch selbst sie ist einmal eingeschritten, weil die Nachbarn mich einfach permanent angehen", berichtete Michelle im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Ich habe noch nie solche schlechten Menschen kennengelernt. Ich habe ja schon den einen oder anderen schlechten so an der Seite gehabt. Aber das ist noch mal Endlevel."

Der dramatische Vorfall im Treppenhaus hatte juristische Folgen. Michelle berichtete Anfang des Monats gegenüber Bild, dass ihr Anwalt eine einstweilige Verfügung beantragt habe, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Die Tatort-Darstellerin musste damals nach dem Angriff medizinisch behandelt werden: "Die Ärzte haben sofort gesagt, ich müsste im Krankenhaus bleiben, damit ein Schädel-Hirn-Trauma und Verletzungen an der Halswirbelsäule ausgeschlossen werden können."

IMAGO / BREUEL-BILD Michelle Monballijn bei der Angels Night

IMAGO / Eventpress Michelle Monballijn, TV-Star

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin