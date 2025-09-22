Nach Serkan-Drama: Samira Yavuz genießt ihren Wiesn-Abend

Samira Yavuz (31) zeigt sich jetzt gelassen, nachdem es zu einem öffentlichen Schlagabtausch mit ihrem Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) gekommen war. Der Reality-TV-Star hatte Serkan zuvor vorgeworfen, während eines Wiesn-Besuchs nicht auf ihre Nachrichten zu reagieren. Die Situation eskalierte online, doch Samira ließ sich davon nicht den Abend verderben. Kurzerhand feierte sie selbst ausgelassen auf dem Münchner Oktoberfest und dokumentierte ihre fröhliche Stimmung in ihrer Instagram-Story. Zahlreiche Partyfotos zeigten sie in bester Laune – von der Dramatik des Tages war nichts mehr zu spüren.

Am Ende der Nacht kehrte die zweifache Mutter heim und teilte einen besonders intimen Moment mit ihren Followern. In einer weiteren Story war sie zu sehen, wie sie ihrer Tochter einen Kuss gab. Dazu schrieb sie: "Zu Hause. War so ein schöner Abend, aber es gibt auf der ganzen Welt nichts Schöneres, als daheim mit meinen Mädels zu kuscheln." Damit machte Samira klar, dass für sie trotz des Trubels um ihre Beziehung das Wohl ihrer kleinen Familie an erster Stelle steht.

Während Samira versuchte, mit positiver Energie durch den Abend zu gehen, zog Serkan unterdessen in seiner eigenen Instagram-Story bittere Konsequenzen. "Ich weiß, was sie damit bezwecken wollte und das ist für mich das Allerschlimmste gerade... Aber damit ist jetzt klar: Dieses Kapitel Samira-Serkan ist ein für alle Mal vorbei", erklärte der Influencer. Die Auseinandersetzung auf Social Media hatte für ihn offenbar das Fass zum Überlaufen gebracht. Ursprünglich hatte Serkan eigenen Aussagen zufolge noch gehofft, um seine Ex-Partnerin kämpfen zu können. Die Vorwürfe und der öffentliche Streit hatten Serkan schwer getroffen, zumal er nach eigener Aussage erneut mit einer Hasswelle im Netz konfrontiert wurde und sogar seine Rolle als Vater infrage gestellt sah.

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025