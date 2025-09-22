Neue Show: Stefan Raab verschenkt 45 Sekunden Sendezeit

Stefan Raab (58) meldet sich mit einer extravaganten Idee in der langen Version seiner neuen Show zurück. Der Entertainer plant ein Segment, bei dem er ganze 45 Sekunden Sendezeit an die Gäste verschenkt – und das zur freien Verfügung. Ob Sänger, Comedians oder auch Menschen, die einfach ihre Meinung oder Sorgen äußern möchten – jeder ist willkommen. Besonders spannend: Das Studiopublikum kann sogar zusätzliche Zeit spenden, sodass auch bis zu zwei Minuten möglich sind. Am Ende der Sendung entscheidet eine Abstimmung, wer den Hauptpreis von mindestens 1.000 Euro mit nach Hause nehmen darf. Die erste XXL-Ausgabe läuft am Mittwoch, dem 24. September 2025, bei RTL.

Diese Premiere steht zudem ganz im Zeichen des Bodybuildings. Zu den geladenen Gästen gehört der bekannte Bodybuilder Markus Rühl sowie Urs Kalecinski, der als möglicher Mister Universum gehandelt wird. Doch damit nicht genug: Für eine Überraschung sorgt TV-Koch Horst Lichter (63), der ebenfalls seine Verbindung zur Bodybuilding-Szene präsentiert. Neben beeindruckenden Muskeln und unterhaltsamen Gesprächen wird die neue Show den Fans also auch einige unerwartete Facetten zeigen.

Für Stefan Raab ist es nicht der erste Coup, mit dem er im Fernsehen für Trubel sorgt. Bereits in früheren Ausgaben seiner Show hat der Produzent und Moderator bewiesen, dass er keine Scheu vor unkonventionellen Ideen hat, die die Gemüter spalten können. Sowohl Fans als auch Kritiker diskutieren stets lebhaft über seine Konzepte, doch genau diese Kontroversen sind Teil seines Erfolgsrezepts. Mit der nun größeren Plattform scheinen neue, gewagte Formate nur eine Frage der Zeit zu sein – und die Zuschauer können gespannt sein, was Stefan Raab noch alles in petto hat.

RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Dritte Folge von "Die Stefan Raab Show", September 2025

Panama Pictures / ActionPress Horst Lichter, Moderator

