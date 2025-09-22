Samira vs. Serkan Yavuz: Fans sind geschockt über Insta-Beef

Zwischen den Reality-TV-Stars Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) hängt der Haussegen endgültig schief, und das auch noch öffentlich! Der Auslöser des Streits, der auf Social Media ausgetragen wurde, war Serkans Besuch auf dem Oktoberfest, bei dem er sich offenbar nicht bei Samira meldete. Diese reagierte am nächsten Tag mit einer Reihe wütender Stories, in denen sie gegen ihren Ex-Partner austeilte. Der legte nach, erklärte sich samt Zeugenberichten und beteuerte seine Unschuld. Doch dann ging es erst richtig los: Der Zoff eskalierte weiter, als beide begannen, persönliche WhatsApp-Nachrichten über ihre Social-Media-Kanäle zu teilen, was ihre Follower gleichermaßen schockierte wie irritierte.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten – viele ihrer Fans zeigten sich alles andere als begeistert von dem öffentlichen Rosenkrieg. Kommentare wie "So etwas gehört nicht ins Internet" oder "Gerade als Eltern sollten Konflikte privat bleiben" häuften sich. Dabei kritisierten einige auch, dass die beiden durch ihren öffentlichen Streit riskieren, langfristig das Wohl ihrer Kinder zu gefährden. Die Offenlegung privater Gespräche und die persönliche Abrechnung auf einer so großen Plattform wie Instagram stieß dabei besonders negativ auf.

Noch vor Kurzem wirkte es so, als könnten Serkan und Samira trotz Trennung wieder zueinanderfinden: Gemeinsam mit ihren Kindern und Freunden genossen sie einen entspannten Urlaub in Ägypten, lachten viel und sprachen offen darüber, wie wohltuend die unbeschwerte Zeit gewesen sei. Serkan schwärmte in seinem Podcast sogar von der "megageilen Gruppe" und betonte, dass sie wieder auf einer lockeren Ebene miteinander umgehen würden. Ein Liebescomeback schien für viele Fans denkbar. Doch die positiven Töne sind längst verstummt – inzwischen bestimmen Vorwürfe und öffentlicher Streit das Bild des Ex-Paares.

Collage: Instagram, Getty Images Samira Yavuz und Serkan Yavuz, Realitystars

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025