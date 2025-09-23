Jimmy Kimmel meldet sich nach Suspendierung erstmals im Netz

Jimmy Kimmel (57) hat sich erstmals wieder auf Social Media gemeldet, nachdem seine Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" vorübergehend ausgesetzt wurde. Der Moderator postete ein Bild von sich mit dem verstorbenen TV-Produzenten Norman Lear (†101) auf Instagram und schrieb dazu: "Ich vermisse diesen Kerl heute." Norman, der für legendäre Sitcoms wie "All in the Family" bekannt war, verstarb im Dezember 2023 und galt als eine symbolische Figur für Meinungsfreiheit und mutige Fernsehinhalte. Jimmy vermied es zwar, seine aktuelle Situation direkt zu kommentieren, doch Fans interpretieren eine subtile Botschaft.

Nach hitzigen Diskussionen sowohl in der Öffentlichkeit als auch innerhalb der Medienbranche hatte ABC vergangene Woche entschieden, "Jimmy Kimmel Live!" vorübergehend von seinem Programm zu streichen. Der Auslöser: ein kontroverser Kommentar Jimmys über den Tod des konservativen Kommentators Charlie Kirk. Dies führte zu massiver Kritik seitens des Medienunternehmens Nexstar, das im Zuge dessen sogar drohte, die Zusammenarbeit zu beenden. Wie das Netzwerk jedoch inzwischen bekanntgab, wird die Show ab heute Abend in einigen Regionen zurückkehren, auch wenn unklar bleibt, ob Jimmy eine öffentliche Entschuldigung für seine Äußerungen plant.

Norman Lears Vermächtnis und sein Engagement für gesellschaftlich relevante Themen erinnern hierbei an die Gratwanderung, die Satire und politische Statements im Fernsehen oft bedeuten. Jimmys Hommage könnte somit auch als Ausdruck von Dankbarkeit und Respekt für die Werte gedeutet werden, für die Lear sein Leben lang eingetreten ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Norman Lear, Produzent