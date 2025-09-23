Öffentliches Drama war für Serkan Yavuz Schlag ins Gesicht

Samira Yavuz (31) stellte ihren Noch-Ehemann Serkan (32) kürzlich an den Pranger. Sie warf dem Realitystar im Netz vor, seine Versprechen nicht einzuhalten und nur am Feiern und Alkohol interessiert zu sein. Auslöser für den Rosenkrieg war ein Partyabend auf der Wiesn, an dem sich Serkan nicht bei ihr meldete. In der aktuellen Folge seines Podcasts "UnReal" erläutert der The Power-Star nun, wie der Abend aus seiner Perspektive ablief.

Er schildert, dass er sich lediglich zwei Stunden nicht gemeldet hatte. Serkan und Samira telefonierten sogar noch, als er sich auf dem Heimweg befand, und er bestätigte ihr, weder völlig besoffen gewesen zu sein, noch den Abend mit einer Frau verbracht zu haben. Dass sie ihn trotzdem in der Öffentlichkeit bloßgestellt hat, kann er nicht fassen. "Dieses in die Öffentlichkeit tragen – das war für mich ein Schlag in die Fresse", klagt er in seinem Podcast und erklärt: "Ich habe dir das schon erklärt. Und wenn du mir keinen Glauben schenken magst, es waren andere Menschen da, die dir das bestätigen. Lass ein bisschen Zeit vergehen und komm runter."

Samiras wütende Worte in den sozialen Medien hätten ihn öffentlich bloßgestellt. Es seien daraufhin zahlreiche negative Nachrichten bei ihm eingetrudelt. "Natürlich, wenn eine Samira das sagt, befeuert sie genau das", erzählt er und ergänzt: "Ich versuche gerade, mein Leben wieder auf die Beine zu kriegen, mich selbst nicht fallen zu sehen. Das ist keine Opferrolle oder sonst irgendwas – aber oft geht es mir auch nicht gut, hinter verschlossenen Türen." Seine Priorität sei es, den besten Weg für sich, seine Familie und seine Kinder zu finden.

Wie kam es überhaupt zu diesem Eklat? Anfang des Jahres hatten sich Samira und Serkan getrennt. Einer der Gründe für ihr Ehe-Aus war die Untreue des 32-Jährigen. Im Laufe der Monate fanden sie jedoch, ihren zwei Töchtern zuliebe, wieder näher zueinander und er gelobte Besserung. Am 20. September feierte Serkan dann auf der Münchner Wiesn – begleitet wurde er unter anderem von Sam Dylan (34), Rafi Rachek (35) und Verena Kerth (44). Gerüchten zufolge sei auch eine mysteriöse Blondine dabei gewesen. Als Serkan für eine gewisse Zeit nicht zu erreichen war, platzte Samira wohl die Hutschnur. Auf Instagram veröffentlichte sie daraufhin Screenshots von privaten Chats und schoss gegen ihren Ex: "Es ist alles so bodenlos. Ständig 'Tut mir leid, ich war nicht ich, ich will kämpfen', kaum gibt’s zwei Tropfen Alkohol – direkt alles vergessen."

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025