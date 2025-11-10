"Ich liebe es": Yeliz Koc schwärmt von ihrem Ex Jimi Blue

Nach stürmischen Zeiten scheinen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) jetzt endlich wieder Harmonie gefunden zu haben. In ihrer Instagram-Story teilte Yeliz nun ihre Freude über die positive Entwicklung zwischen ihr und ihrem Ex-Partner. "Leute, wisst ihr, was richtig toll ist? Jimi ist wieder da", sagte der Reality-TV-Star begeistert. Besonders schwärmt sie davon, wie Jimi viel Zeit mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie (4) verbringt: "Der ist im Kinderzimmer mit Snow, und die spielen stundenlang. Ich liebe es."

Die Zusammenarbeit zwischen dem Ex-Paar funktioniert offenbar ohne feste Regelungen. Jimi könne vorbeikommen, wann er möchte, und bleibe so lange, wie es ihm passt, erzählte Yeliz weiter. Besonders schätzt sie seine Hilfsbereitschaft: "Für mich ist es einfach so eine krasse Erleichterung. Der macht ja alles, was ich dem sage. Manchmal überlege ich: 'Okay. Was könnte ich ihm jetzt für eine Aufgabe geben?' Und dann tut er das", erklärte sie. So könne Yeliz zwischendurch kurz durchatmen, das Handy in Ruhe nutzen oder eine kleine Pause auf der Couch einlegen. "Das ist so toll. Es ist einfach richtig toll."

Nach dem Beziehungsende hatten Yeliz und Jimi zunächst mit Spannungen zu kämpfen, doch inzwischen scheinen sie als Eltern zusammenzuwachsen. Jimi betonte bereits zuvor, dass sie zwar kein Liebespaar mehr seien, aber als Team für ihre Tochter hervorragend funktionieren. Ab dem 2. Dezember gewähren die beiden in ihrer eigenen Reality-Doku "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" sogar noch tiefere Einblicke in ihren Alltag. Die vierteilige Serie, exklusiv auf Sky, WOW und Sky One, begleitet das Patchwork-Duo durch Höhen, Tiefen und emotionale Momente. Fans dürfen gespannt sein, wie die kleine Familie ihren Alltag meistert und welche Überraschungen die Show bereithält.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Februar 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

