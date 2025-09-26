"Gänsehaut": Das hält Filip Pavlović von Kims Vegas-Hochzeit

Nach ihrer kürzlichen Verlobung sorgt die geplante Vegas-Live-Hochzeit von Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) für Gesprächsstoff – auch bei Kollegen aus der Reality-TV-Welt. Beim RTLZWEI-Wiesntisch im Käferzelt auf dem Oktoberfest wurde Filip Pavlović (31) von Promiflash auf die Blitzhochzeit des Paares angesprochen. Auf die Frage, was er von der mittlerweile allseits präsenten Neuigkeit halte, reagierte er mit gemischten Gefühlen. "Gänsehaut. Ich glaube: Das ist schon mittlerweile so ein Trend. Kim und Nikola. Selbst wenn du nichts davon hören möchtest, hörst du überall was davon", schmunzelte Filip.

Der Love Island VIP-Star gab offen zu, dass ihn die Berichterstattung rund um die früheren Promis unter Palmen-Teilnehmer eher weniger begeistert: "Sollen die glücklich werden, sollen die ihr Ding machen – aber dann sollen sie das auch endlich mal machen und Funkstille. Dann reicht es auch mal mit Kim und Nikola." Neugierig zeigte er sich jedoch über die Tatsache, dass das Paar seine Hochzeit live auf Instagram teilen möchte. "Um Gottes willen. Das darf man ja nicht verpassen", reagierte er überrascht mit leicht ironischem Unterton gegenüber Promiflash. Einen Seitenhieb und eine Anspielung auf Kim und Nikolas Erzfeinde Leyla (29) und Mike Heiter (33) konnte sich der Influencer abschließend nicht verkneifen: "Also kein TV-Sender, sondern Instagram? Hat Bildplus nicht zugesagt? Dann hoffen wir mal, dass ein paar Geschenke reinkommen."

Hintergrund ist folgender: Erst im vergangenen Monat heirateten die Dschungelcamp-Sweethearts Leyla und Mike mit einer Vielzahl von Promis. Das Ganze wurde gesponsert und live übertragen. Kim und Nikola überraschten ihre Community nur wenig später mit einer ähnlichen Idee: ihre Hochzeit nicht nur in der Glitzermetropole Las Vegas, sondern auch noch im Livestream zu feiern. Ob Elvis-Kapelle oder Drive-Thru-Hochzeit – sie wollen ihre Fans aktiv in die Organisation miteinbeziehen. Neben Filips Seitenhieb ließen sich auch andere Realitystars wie Nikolas Ex Gloria Schwesinger (33) nicht nehmen, einen Mike-Leyla-Vergleich zu machen: "Viel Erfolg bei eurer Las-Vegas-Hochzeit, die nur ein billiger Abklatsch von Leyla und Mike Heiter sein wird. Eine echte TV-Produktion war wohl nicht drin."

Collage: ActionPress, Instagram / kimvirginiaa Collage: Filip Pavlović, Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

IMAGO / Future Image Filip Pavlović, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars