"Love Island VIP"-Zoff: Jeje Lopes flieht aus Bett mit Umut

Seit dem ersten Tag von Love Island VIP galten Jeje Lopes und Umut Tekin (28) als ein festes Couple. Doch jetzt knistert es nicht mehr nur, sondern es knallt gewaltig! Während sie davon ausging, die einzige interessante Frau für ihn zu sein, ließ der Ex von Emma Fernlund (24) im Gespräch mit Teilnehmerin Stella Stegemann (28) nun eine Bombe platzen: Seine Gefühle für Jeje seien eher freundschaftlich, gestand er und offenbarte auch, Interesse an anderen Kandidatinnen zu haben. "Ich fühle hier drinnen auch irgendwo noch eine Anziehung zu anderen, die ich bei ihr nicht hab", erklärte er und nannte dabei Laura Lettgen und Stella selbst. Die hielt jedoch nicht hinter dem Berg und erzählte Umuts Partnerin direkt von seinem Bekenntnis.

Die Wahrheit kam bei Jeje nicht gut an. "Das schockiert mich gerade so sehr", reagierte sie und zog sofort Konsequenzen. Ein klärendes Gespräch mit Umut? Für sie zunächst keine Option. Am selben Abend wechselte sie das Bett, um einem gemeinsamen Schlafplatz mit ihm aus dem Weg zu gehen. "Ich hab gar kein Bock, neben dem zu schlafen gerade", erklärte die 29-Jährige emotional und suchte sich ein anderes freies Plätzchen.

Schon in den vergangenen Folgen konnten die Zuschauer mit ansehen, dass Umut auch an Laura Interesse hat. Besonders pikant wurde es, als Laura den Reality-Star ganz offen fragte, ob er die Nacht mit ihr in der Private-Suite verbracht hätte, wenn sie sich bei der Entscheidung für ihn und nicht für Filip entschieden hätte. Umut antwortete ehrlich: "Wenn Jeje nicht wäre, wäre ich geblieben, weil ich dich auch anziehend finde." Damit machte der Realitystar deutlich, dass sein Herz längst nicht nur für Jeje schlug.

"Love Island VIP" – ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Jeje Lopes und Umut Tekin, Collage

RTL ZWEI Jeje Lopes bei Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI Laura Maria Lettgen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025