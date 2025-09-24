Sommerhaus-Lina findet Statement von Edda Pilz "lächerlich"

Im Sommerhaus der Stars kochen die Emotionen über: Zwischen Edda Pilz und Ryan Wöhrl, die sich bereits bei Are You The One? kennenlernten, kam es in Folge vier zum Eklat – und auch Ryans Freundin Lina Baumann geriet mit hinein. Nach der Ausstrahlung der hitzigen Auseinandersetzung meldete sich Edda auf Instagram mit einem öffentlichen Statement und entschuldigte sich für ihr Verhalten. Doch die Influencerin reagiert alles andere als versöhnlich auf die Botschaft. "Ich bin gerade wirklich kurz vorm Durchdrehen. Das hat noch nie eine Person geschafft, nicht mal Ryan, dass man mich so krass abf*ckt und triggert, mit irgendwelchen Storys, in denen man sich die ganze Zeit in die Opferrolle hineinstellt", betont sie in ihrer Story.

Lina betont, sie habe "noch nie so etwas Lächerliches" wie Eddas Entschuldigung gesehen. Besonders verärgert zeigt sie sich über die Beleidigungen, die sie im Laufe des Streits von Edda ertragen musste. "Ein sche*ß tut dir leid – sie entschuldigt sich öffentlich in einer Story, anscheinend uns gegenüber, dass sie ja so ausgerastet ist", wettert der Reality-TV-Neuling und ergänzt: "Wenn es dir wirklich leid tut, dann entschuldigst du dich bei mir persönlich, [...]. Du hast mich so krass beleidigt, obwohl du mich nicht kennst." Laut Lina habe Edda sogar das Angebot erhalten, ihnen das angeblich existierende Video zu schicken, in dem Ryan sie beleidigt. Für diesen Fall hätte Ryan sich öffentlich entschuldigt – doch von der Reality Backpackers-Bekanntheit kam nichts.

Schon früher war Eddas Beziehung zu Ryan von Spannungen geprägt. Ihr Kennenlernen bei "Are You The One?" endete in einem Streit, was offenbar bis heute nachhallt. Auch im Sommerhaus gibt es keine Versöhnung: Nachdem sich Edda gemeinsam mit ihrem Partner Michael Klotz bei einer Challenge vor der Nominierung sichern konnte, provozierte sie Ryan mit einer unmissverständlichen Geste, die den Konflikt weiter anheizte. Im Nachhinein zeigte Edda jedoch Reue. "Meine Reaktion in dieser Situation war nicht in Ordnung. Es ist nie eine Option, auf verletzende Worte mit weiteren verletzenden Worten zu reagieren", schrieb sie in ihrem Statement auf Social Media.

RTL Lina Baumann bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Edda Pilz bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Lina und Ryan, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025