Trotz Trennung: Laura Maria Rypa wirbt für Pietros Shows

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) beweisen nach ihrer im August 2025 bekanntgegebenen Trennung, dass ein harmonisches Miteinander auch nach dem Liebes-Aus möglich ist – zumindest für ihre Kinder. Auf Instagram überraschte die Social-Media-Ikone ihre Fans, als sie in ihrer Story Werbung für die kommende Weihnachtsshow des Sängers in Köln machte. Mit den Worten "Pietro spielt zu Weihnachten eine Show in Köln! Ich denke, ich werde mit den Jungs auch vorbeischauen, vielleicht sieht man ja den ein oder anderen von euch dort", kündigte sie an, das Event möglicherweise sogar mit ihren gemeinsamen Söhnen zu besuchen.

Nicht nur Laura zeigt Größe: Auch Pietro unterstützte seine Ex bei der Veröffentlichung ihres eigenen Parfums vor wenigen Wochen öffentlich im Netz. "Ich weiß, wie viel Herzblut und Kraft du in dieses Projekt gesteckt hast. Ich wünsche dir den größten Erfolg", schrieb der DSDS-Star in seiner Instagram-Story.

Pietro und Laura führen seit 2020 eine On-off-Beziehung. Im August gab Laura die erneute Trennung im Netz bekannt: "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen." Es ist bereits die siebte Trennung der beiden.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Influencerin und Sänger