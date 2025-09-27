Filip hat keine Bedenken wegen "Love Island"-Kuss mit Laura

Für Filip Pavlovic (31) lief es bei Love Island VIP bisher ganz geschmeidig. Der Realitystar hatte innerhalb der ersten Folgen auch schon seinen ersten Kuss in dem Format – allerdings nicht mit seinem Couple Tatum Koch (27), sondern mit Granate Laura Blond, die ihn anschließend noch in die Privatsuite mitnahm. Dass sie nicht sein erster Kuss sein konnte, ärgerte Tatum etwas, wie sie bereits in der Show verlauten ließ. Dazu kann Filip aber nur eins sagen: "Da hätte Tatum einfach ein bisschen schneller sein sollen", erklärt er im Interview mit Promiflash beim RTLZWEI-Wiesntisch im Käferzelt in München. Ein schlechtes Gewissen habe er bezüglich des Kusses mit einer anderen nicht.

Ein schlechtes Gewissen habe der 31-Jährige bezüglich des Kusses mit einer anderen nicht. "Ich meine, das ist ein Spiel und man muss darüber lachen können", erklärt er und ergänzt, dass er aber glaube, dass Tatum ihren Ärger mit einem Augenzwinkern zum Ausdruck brachte – dass sie also auch darüber lachen könne. Das Wichtigste sei Filips Meinung nach sowieso das Bewusstsein dafür, dass zwischen ihm und Laura wegen seines Interesses an Tatum nicht noch mehr lief als der Kuss. "Am Ende ist sie ja mein Couple. Und am Ende bin ich ja auch zurückgekommen. Ich glaube, das ist viel wertvoller als ein Kuss. Das ist ja viel mehr Bestätigung", betont der einstige Dschungelkönig abschließend.

Allerdings war Filip nicht der einzige, der seinen ersten "Love Island VIP"-Kuss mit Laura hatte. Zur Begrüßung gab sie jedem der männlichen Teilnehmer einen heftigen Bussi – abgesehen von Nam Vo. Der Sportler zog seinen Kopf rechtzeitig weg, denn für ihn komme der Austausch von Zärtlichkeiten mit Frauen, die ihm nichts bedeuten, nicht infrage. Bei Josua Günther, Josh Stanley (29) und Umut Tekin (28) war die Blondine aber ebenso erfolgreich wie bei Filip. Im Gegensatz zu seinem Mitstreiter wurde Umut kurz darauf vom schlechten Gewissen gepackt.

RTL ZWEI Filip Pavlovic bei "Love Island VIP" Staffel 2, 2025

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Filip Pavlovic und Laura Lettgen 2025

RTL ZWEI Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin