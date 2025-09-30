AYTO-Beverly fühlte sich von den Männern ausgeschlossen

Beverly, bekannt aus der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love, hatte es in der Show bisher nicht leicht. Der Reality-TV-Star fühlte sich in der Show oft unwohl. Im Interview mit Blitzlichtgewitter verriet sie, dass sie sich vor allem von den männlichen Teilnehmern nicht wahrgenommen fühlte. Besonders ihre Entscheidung, aktuell keine Kinder haben zu wollen, sorgte offenbar für Spannungen. "Ich hatte oft den Eindruck, dass man mich ausschließt", erklärte sie. "Ich war sehr schnell abgeschrieben, weil ich ja doch die Älteste war und ich bin halt eine starke Person."

Neben der ohnehin schon herausfordernden Gruppendynamik steht die Blondine vor der Aufgabe, ihr "Perfect Match" zu finden. Ihre bisherigen Erfahrungen waren dabei alles andere als einfach und vor allem von Rückschlägen geprägt. Beverly bleibt dennoch ehrlich und direkt im Umgang mit den anderen Teilnehmern: "Ich sage dir ins Gesicht, wenn mir etwas nicht passt. Und ich habe schon gemerkt, dass viele Männer damit nicht umgehen können." Ob sich das Blatt für Beverly bald wendet und sie tatsächlich ihre große Liebe findet, bleibt für die Fans spannend zu verfolgen.

Bereits in einer früheren Folge sorgte Beverly für einen denkwürdigen Moment, als sie dem Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) näherkam. Die Reality-TV-Darstellerin zeigte sich selbstbewusst und küsste ihn überraschend während eines Einzelgesprächs. Die Szene blieb jedoch ohne romantische Folgen, da Jimi später nur wenig begeistert reagierte. Dennoch hinterlässt Beverly einen bleibenden Eindruck und liefert jede Menge Gesprächsstoff. Es bleibt abzuwarten, wie sich ihre Reise bei "Are You The One – Reality Stars in Love" weiterentwickelt.

Instagram / beverlycmua Beverly, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin 2023

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

