"Dumm, die Alte": Tara ärgert sich im Sommerhaus über Jenny

Im Sommerhaus der Stars bahnt sich der nächste Streit an. Diesmal sind Tara Tabitha (32) und Jennifer Degenhart die Protagonistinnen. An einem eigentlich ausgelassenen Abend wollten die Kandidaten mit Tequila feiern. Marvin Kleinen gönnte sich einen ordentlichen Schluck direkt aus der Flasche. Eine, die das gar nicht lustig fand, war Tara. Die selbsternannte Reality-Queen petzte im Haus direkt bei Marvins Freundin Jenny: "Jenny, ich will nichts sagen, aber dein Mann hat sich gerade so viel Tequila ins Glas geleert. Aber mach es nicht auffällig und schau zufällig." Jenny stürmt nach draußen und bittet Marvin bestimmt, weniger Alkohol zu trinken – während sie ihren Partner zurechtweist, lauscht Tara unbemerkt an der Tür.

Jenny bemerkt Taras Lauschangriff nicht, aber deren Partner Dennis Lodi und auch Marvin ist sofort bewusst, dass die Österreicherin etwas gesagt haben muss, als Jenny betont: "Ich werde im Haus hier sogar darauf hingewiesen. Also, Baby, pass mal auf." Noch rechtzeitig zieht Tara sich zu den anderen Mädels zurück und lästert direkt über Jenny: "Die Dumme geht hin und sagt: 'Ich werde im Haus sogar darauf hingewiesen.' Die ist dumm, die Alte." Nur wenig später sucht Dennis das Gespräch mit seiner Liebsten und bittet sie, sich nicht in die Beziehung anderer einzumischen. Als Jenny zurückkommt, sieht Tara die Schuld bei ihr und schimpft: "Jenny, ich habe danebengestanden. [...] Das war wirklich nicht cool, du hast mich richtig in die Pfanne gehauen und jetzt sind Dennis und Marvin sauer auf mich." Die völlig perplexe Jenny glättet die Wogen aber wieder: "Schatz, keiner ist sauer auf dich."

Die Stimmung im Sommerhaus war aber schon zuvor ordentlich explosiv. Keine Nominierungsnacht blieb ohne Geschrei. Als beispielsweise Ryan Wöhrl und seine Lina ins Fadenkreuz gerieten, eskalierte die Stimmung zwischen Ryans selbsternannter Beschützerin Stefanie Schanzleh und der feindlichen Allianz um Tommy Pedroni (30), Tara und Co. Steffi rastete komplett aus und warf der Gegenseite vor, Ryan und Lina zu mobben. Dass der ehemalige GNTM-Kandidat und die Influencerin dann auch noch in die Exit-Challenge gewählt wurden, brachte das Fass zum Überlaufen. Die Exit-Challenge sollte zum ultimativen Kampf der Allianzen werden, denn Ryan und Lina treten gegen Tara und Dennis an.

Instagram / taratabitha, Instagram / jenniferdegenhart_ Tara Tabitha und Jennifer Degenhart

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025