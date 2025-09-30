Günther Jauch sucht bei "Wer wird Millionär?" Falschdrücker

Moderator Günther Jauch (69) bewies im TV-Quiz Wer wird Millionär? erneut seinen detektivischen Spürsinn, als er einem ungewöhnlichen Falschdrücker auf die Schliche kam. Kandidat Torben Löw, der sich bei einer Modefrage unsicher zeigte, bat das Publikum um Hilfe. Gefragt war: "Was ist in so manchem Kleiderschrank auf der Stange gelandet?" Die Antwortmöglichkeiten reichten von Solokranich bis hin zum Quartettflamingo. Während 97 Prozent der Zuschauer korrekt den Doppelreiher wählten, sorgten einige wenige für Heiterkeit mit dem skurrilen Quartettflamingo.

Günther ließ diese Wahl nicht unkommentiert und nahm die Zuschauer im Saal genauer unter die Lupe. Mit viel Witz und Charme konzentrierte er sich auf die Sektion "Block B, Reihe zwei" und richtete seine humorvollen Verdächtigungen auf diese Sitzplätze. Während er scherzte, dass er bereits einen Verdächtigen im Visier habe, blieb die Atmosphäre locker und unterhaltsam. Trotz der Verwirrung um den Quartettflamingo ging es für Torben Löw weiter, doch ob er sich im weiteren Verlauf zum Millionär mauserte, blieb zunächst ungewiss.

Abseits von seinen charmanten Ermittlungen ist Günther für seinen Humor und seine Nahbarkeit bekannt. Der Moderator, der seit Jahrzehnten das Gesicht der Sendung ist, hat ein besonderes Talent dafür, auch komplizierte Situationen mit einer Prise Humor zu entschärfen. Zuschauer schätzen an ihm nicht nur seine Schlagfertigkeit, sondern auch seine Fähigkeit, jedem Kandidaten auf Augenhöhe zu begegnen. Sein detektivisches Aufspüren kleiner Fehler und lustige Sprüche machen "Wer wird Millionär?" zu einem Dauerbrenner im deutschen Fernsehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Günther Jauch, Februar 2025