Günther Jauch verplappert sich bei "Wer wird Millionär?"

In der neuesten Folge von Wer wird Millionär? auf RTL sorgte Günther Jauch (69) für eine ungewöhnliche Wendung. Der Moderator gab Kandidatin Julia Zeiher bei der 4.000-Euro-Frage unabsichtlich einen Hinweis, wie das Nachrichtenmagazin Focus berichtet. Auf die Frage, welches Verb ähnlich wie "twittern" trotz des Dienstendes im Mai überdauern könnte, verriet Günther plötzlich: "Ich mache kein WhatsApp." Stattdessen würde er SMS schreiben. Für Julia eine bemerkenswerte Information, die sie direkt aufgriff – schließlich wären SMS dann weiterhin aktuell.

Günther wurde sein Patzer erst später bewusst, als die Kandidatin scherzhaft nachfragte, ob er auch "facebooke". Mit einem Lachen rief der Moderator: "Ach, ich Depp! Jetzt haben Sie mich aber reingelegt hier." Seine unfreiwillige Hilfe brachte der Kandidatin jedoch kein Glück. Unsicher und von den verbliebenen Antwortmöglichkeiten beeinflusst, entschied sich Julia nach dem 50:50-Joker für "simsen". Damit ignorierte sie Günthers Kommentar, der eigentlich auf die richtige Antwort hätte hindeuten können. Statt die 4.000-Euro-Hürde zu meistern, fiel sie schließlich auf 500 Euro zurück.

Dass Günther seinen Kandidaten hin und wieder hilft, sei es durch Andeutungen oder humorvolle Hinweise, kam nicht zum ersten Mal vor. Seit über zwei Jahrzehnten begeistert der Moderator mit Charme und Schlagfertigkeit ein Millionenpublikum bei "Wer wird Millionär?". Seine vorsichtige Haltung gegenüber WhatsApp ist nicht neu, denn der Moderator hat in der Vergangenheit immer wieder über seine persönlichen Mediengewohnheiten gesprochen. Der vierfache Vater bevorzugt offenbar die altbewährte SMS, eine Eigenheit, die in diesem Fall für unerwartete Komik sorgte.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Julia Zeiher und Günther Jauch

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator