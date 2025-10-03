Würde Tommy Pedroni bei einer Survival-Show mitmachen?

Realitystar Tommy Pedroni (30) ist für seine Auftritte in verschiedenen Formaten bekannt, doch mit Survivalshows scheint er zu hadern. Auf Instagram stellte ein Fan ihm die Frage, ob er sich eine Teilnahme bei Formaten wie 7 vs. Wild oder Good Luck Guys vorstellen könnte. Er antwortete skeptisch: "Zurzeit eher nein, weil ich gehört habe, wie schwierig 'Good Luck Guys' zum Beispiel ist."

Doch es sind nicht nur die extremen Herausforderungen, die Tommy abschrecken. Der TV-Star, der sich sonst mutig in zahlreiche Kameraabenteuer stürzt, deutete auch an, dass die Gage ein ausschlaggebender Punkt ist. "Ich habe auch gehört, wie hoch die Gagen da sind, und das passt mir nicht so ganz", erklärte er. Offenbar ist für den Realitystar der Preis, den er bei einer solchen Produktion zahlen müsste – in Form von körperlichem und seelischem Einsatz – nicht mit der finanziellen Entschädigung zu vereinbaren.

Seit seinem Durchbruch im Reality-TV hat Tommy eine beeindruckende Fangemeinde aufgebaut, die ihn für seinen Humor und seine unerschrockene Art feiert. Seine häufig ironisch-bissigen Kommentare gelten dabei als Markenzeichen. Doch allem Anschein nach bleibt er seiner Linie treu und nimmt nur an Formaten teil, die für ihn auch wirklich Sinn ergeben. Auf Social Media teilt der Realitystar regelmäßig private Einblicke in sein Leben mit Freundin Paulina Ljubas (28) und begeistert seine Community mit lustigen Clips. Ob er eines Tages vielleicht doch in einer Survivalshow antritt? Seine Fans dürften gespannt bleiben. Bis dahin bleibt Tommy aber lieber auf sicherem Terrain.

IMAGO / Beautiful Sports Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

Instagram / 7vswild Gewinner der 4. Staffel "7 vs. Wild": Flying Uwe, Julia Beautx, Joe Vogel und Joey Kelly

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars

