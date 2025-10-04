Zwei Jahre Pause: Samira Yavuz will zurück ins Reality-TV

Samira Yavuz (31) verspürt nach einer zweijährigen Pause wieder Sehnsucht nach der Reality-TV-Welt – und denkt über ein Comeback nach! In einer Instagram-Fragerunde verriet die zweifache Mutter, dass sie sich gut vorstellen könne, bald wieder vor der Kamera zu stehen. "Ich will auch gerne wieder Formate machen. Vielleicht ergibt sich ja mal wieder was", erklärte Samira ihren Followern. Die TV-Persönlichkeit hatte ihre Fans bereits mit mehreren erfolgreichen Auftritten in verschiedenen Reality-Shows begeistert.

Ihren Durchbruch feierte Samira 2018 mit ihrem charmanten Auftritt in den Formaten Der Bachelor und Take Me Out. 2021 suchte sie erneut die große Liebe bei Bachelor in Paradise. Im Jahr 2023 wagte sich die Influencerin ins "Sommerhaus der Stars" und zog dort erneut die Zuschauer in ihren Bann. Für eine Weile trat das TV-Leben jedoch hinter die privaten Prioritäten zurück: Samira widmete sich ganz ihrer Familie und der Erziehung ihrer zwei Kinder. Doch nun scheint die Bühne des Reality-TV wieder zu locken.

Auch privat hat Samira zahlreiche Veränderungen durchlebt, darunter die Trennung von ihrem Ex-Partner Serkan (32). Trotz mancher Höhen und Tiefen möchte die ehemalige Kandidatin ihre Fans nun wieder unterhalten und dabei vielleicht neue Facetten von sich zeigen. Schon in der Vergangenheit bewies sie Schlagfertigkeit und Temperament – Eigenschaften, die sie in verschiedenen Shows beliebt machten. Nun bleibt abzuwarten, in welchem Format Samira Yavuz ihr mit Spannung erwartetes Comeback feiern wird.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz auf dem Oktoberfest 2025

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025