"Bauer sucht Frau"-Antje verabschiedet sich von Instagram

Antje Hielscher, bekannt aus der Kuppelshow Bauer sucht Frau, überrascht ihre Fans mit einer Nachricht auf Instagram: Sie zieht sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. In einem emotionalen Post erklärte die 35-Jährige, dass sie das Kapitel Instagram für immer schließen möchte. Der entscheidende Moment kam bei einem Spaziergang im Wald mit ihrem neuen Partner, bei dem Antje ein Stück Drahtgeflecht entdeckte. Der Gedanke daran, dass sich Tiere darin verfangen könnten, habe sie tief berührt und sie über das Wesentliche im Leben nachdenken lassen.

Die Begegnung mit der Natur brachte die ehemalige TV-Kandidatin dazu, Prioritäten zu setzen. Sie wolle das Leben künftig bewusst und ohne digitale Ablenkung mit ihrem Partner genießen, große Reisen machen und die Welt erkunden. Ihre Follower hatte Antje bereits vor Wochen darauf vorbereitet, als sie ihre aktuelle Glücksphase als "Wolke 1000" beschrieb und betonte, offline bleiben zu wollen. In ihrem Abschiedspost bedankt sie sich bei ihrer Community und gibt ihnen einen letzten Rat: "Legt das Handy auch mal zur Seite, schaut euch um, genießt den Moment und macht die Welt ein kleines Stück schöner."

Antje wurde 2022 einem breiten Publikum bekannt, als sie in der RTL-Show "Bauer sucht Frau" die große Liebe suchte. Heiratspläne mit Bauer Arne Traupe scheiterten damals, doch privat hat die Landwirtin nun ihr Glück gefunden. Mit ihrem neuen Partner scheint sie endlich angekommen zu sein. Antje liebte es schon immer, Zeit in der Natur zu verbringen, und gab in Interviews an, dort den perfekten Ausgleich zu ihrem Alltag zu finden. Jetzt wagt sie den Schritt, der sie der Natur und ihrem neuen Lebensstil noch ein Stück näherbringt – ganz ohne Social Media.

Instagram / antje.hiel Antje Hielscher, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / antje.hiel "Bauer sucht Frau"-Antje Hielscher verteidigt die Jagd, 2025 Screenshot.

Instagram / michael_kaufmann Michael Kaufmann und Antje Hielscher im Oktober 2024

