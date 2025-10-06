Robert Pattinson offenbart: Das Vatersein verändert alles

Robert Pattinson (39) hat jetzt in einem Interview über sein Leben als frischgebackener Vater gesprochen und tiefe Einblicke in seinen Alltag gewährt. Seit März 2024 ist er stolzer Papa einer Tochter, die er gemeinsam mit seiner Verlobten Suki Waterhouse (33) großzieht. Der Schauspieler gab gegenüber Icon Magazine zu, dass ihn die Vaterschaft auf überraschende Weise verändert habe. "Ich habe so viel mehr Geduld", verriet er und fügte hinzu: "Es macht mir wirklich Spaß, Zeit mit Babys zu verbringen, das hat mich überrascht." Er scherzte außerdem darüber, wie er nun Gespräche über Schulen und Kindertagesstätten führe und in Kleidungsstücken wie Patagonia-Jacken und Cargo-Shorts auftrete, die er zuvor nie getragen hätte.

Im Film "Die My Love", der von der gefeierten Regisseurin Lynne Ramsay gedreht wurde, schlüpft Robert ebenfalls in die Rolle eines Vaters. Gemeinsam mit seiner Co-Darstellerin Jennifer Lawrence (35), die seine Ehefrau spielt, widmet sich das Drama dem schwierigen Thema der postpartalen Depression. Bei der Zusammenarbeit fanden die beiden Schauspieler schnell zueinander, da sie beide kürzlich Eltern geworden waren. "All unsere Gespräche drehten sich um unsere Kinder, und das war total schön", berichtete Jennifer kürzlich über die Dreharbeiten. Robert selbst erklärte, dass die Geburt seiner Tochter ihn auch in seiner Berufung beeinflusst habe: "Seit sie da ist, habe ich eine ganz neue Herangehensweise an meine Arbeit."

Abseits von Film und Karriere schwärmt auch Suki Waterhouse von ihrem Partner und seinem neuen Papa-Dasein. In einem Gespräch mit British Vogue beschrieb sie Robert als den perfekten Vater und sprach über seine anfängliche Nervosität während der Geburt ihrer Tochter. Doch seitdem habe sich der Schauspieler, der sonst als eher ängstlich gilt, als erstaunlich ruhiger und liebevoller Vater erwiesen. Die beiden sind seit 2018 ein Paar und 2023 verlobt. Suki teilte außerdem, wie besonders ihre Verbindung sei: "Nach sechs Jahren bin ich immer noch total verliebt. Das ist mein Traum – eine Familie, eine kleine eigene Welt."

Getty Images Robert Pattinson, Hollywoodstar

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Oktober 2024

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson im Mai 2025 in Cannes