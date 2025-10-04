Hochzeit rückt näher: Las Vegas überwältigt Nikola Glumac

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) bereiten sich derzeit auf ihren großen Tag vor – die beiden Reality-TV-Stars planen ihre Hochzeit in Las Vegas. Ihr Aufenthalt im luxuriösen Caesars Palace, einem bekannten Hotel und Casino am Las Vegas Strip, scheint sie bereits vollends begeistert zu haben. In einer Instagram-Story zeigte sich Nikola sprachlos: "Wo bin ich hier angekommen? Also, so habe ich mir das ehrlich nicht vorgestellt. Das ist krank. Es ist hier echt abartig schön", schwärmte er. Auch Kim konnte ihre Freude kaum verbergen und fügte lächelnd hinzu: "Er hat den Strip noch nicht bei Nacht gesehen."

Das opulente Ambiente des Caesars Palace bietet eine traumhafte Kulisse für die geplante Trauung. Mit seiner prachtvollen Architektur im Stil eines antiken römischen Palastes und einer Vielzahl an Unterhaltungsangeboten ist das Hotel ein wahres Paradies für die beiden Verliebten. Besonders Nikola scheint der luxuriöse Ort tief zu beeindrucken, und er bezeichnete ihn sogar als "perfekten Spot zum Heiraten". Während sich der Abend langsam nähert, wird die Vorfreude auf die nächtliche Lichtershow des Strips und die bevorstehende Hochzeit immer größer.

Die Idee, ihre Liebe in Las Vegas zu feiern, passt perfekt zu den Plänen des Paares, das seine Beziehung gerne mit seinen Fans teilt. Schon die Verlobung von Nikola und Kim sorgte für Aufsehen, und ihre Follower dürfen sich auch jetzt wieder auf einen außergewöhnlichen Tag freuen. Dass sie die Organisation ihrer Trauung live mit der Community teilen wollen, zeigt, wie wichtig ihnen der Austausch mit ihren Fans ist. Nach vielen Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung gelten Nikola und Kim mittlerweile wieder als dynamisches Duo, das für Überraschungen und emotional unvergessliche Momente sorgt. Las Vegas scheint der ideale Schauplatz dafür zu sein.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Imago Kim Virginia Hartung, 2024

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac