Cristiano Ronaldo wird erster Fußball-Selfmade-Milliardär

Cristiano Ronaldo (40) hat es geschafft: Der portugiesische Superstar ist laut dem Finanzmagazin Bloomberg der erste Fußballer, der ein Vermögen von über einer Milliarde Euro angehäuft hat. Maßgeblich dazu beigetragen hat sein hoch dotierter Vertrag beim saudi-arabischen Club Al-Nassr, den er bis 2027 verlängert hat. Allein sein Grundlohn von knapp 214 Millionen Euro pro Jahr sorgt dafür, dass Cristiano nun zu einem kleinen Kreis von Sportlern gehört, die diesen Meilenstein erreicht haben. Namen wie Michael Jordan (62), Tiger Woods (49) und LeBron James (40) reihen sich in diese exklusive Liste ein.

Sein Vermögen wird derzeit auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt, unterstützt durch lukrative Werbedeals mit Marken wie Nike und Armani sowie die astronomischen Einnahmen aus seiner Clubkarriere in Europa. Trotzdem bleibt Cristiano nicht der reichste Fußballer der Welt – diesen Titel trägt Faiq Bolkiah (27), der Neffe des Sultans von Brunei, dessen Vermögen auf etwa 17 Milliarden Euro geschätzt wird. Doch Cristiano hat dennoch Grund zum Feiern: Als erster Fußballer diesen Erfolg erreicht zu haben, bringt ihm eine weitere Auszeichnung in einer ohnehin illustren Karriere.

Seit jeher wird der Portugiese mit seinem Erzrivalen Lionel Messi (38) verglichen – sei es in Bezug auf Tore, Titel oder Rekorde. Doch zumindest in finanzieller Hinsicht führt Cristiano nun deutlich vor dem Argentinier, dessen Vermögen aktuell auf 913 Millionen Euro geschätzt wird. Messi könnte allerdings nach seinem Karriereende aufholen, da ihm angeblich Anteile an seinem aktuellen Klub Inter Miami in Aussicht stehen. Cristiano hingegen scheint seinen Platz in der Geschichte bereits gesichert zu haben – als einer der wenigen Selfmade-Milliardäre im Sport und als Fußballer, der weit über die Grenzen des Spielfelds hinaus Eindruck macht.

Getty Images Cristiano Ronaldo, UEFA Nations League Finale 2025 in München

Getty Images Cristiano Ronaldo im Trainingscamp von Al-Nassr in Österreich, Juli 2025

Getty Images Lionel Messi im September 2024