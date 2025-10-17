Nach Diane Keatons Tod: Erste Details zur Beisetzung bekannt

Neue Details zum Abschied von Diane Keaton (†79) sind nun öffentlich geworden. Die Schauspielerin starb am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren. Laut einer Sterbeurkunde, die E! News am 16. Oktober erhalten hat, wurde sie am 14. Oktober eingeäschert. Das Dokument bestätigt außerdem, dass als Todesursache eine bakterielle Lungenentzündung eingetragen wurde. Bereits zuvor hatte ihre Familie mitgeteilt, dass sie mit einer Lungeninfektion zu kämpfen hatte.

Die Sterbeurkunde präzisiert damit die Abläufe in den Tagen nach dem Tod der Hollywood-Ikone und macht die Angaben der Angehörigen amtlich. Die Einäscherung am 14. Oktober erfolgte drei Tage nach ihrem Tod und zwei Tage, bevor die Plattform Einblick in das Dokument erhielt. Solche Unterlagen sind in den USA vielfach öffentlich zugänglich und werden von Medien zur Klärung von Details herangezogen. Weitere Angaben zum Rahmen der Beisetzung enthielten die Papiere jedoch nicht.

Viele Hollywoodstars erwiesen Diane bereits online die letzte Ehre. So schrieb Talkshow-Host Rosie O'Donnell (63) auf Instagram: "Das bricht mir das Herz." Schauspielerin Octavia Spencer (53) brachte ihre Bewunderung zum Ausdruck und schrieb: "Heute haben wir ein echtes Original verloren." Auch Kerry Washington (48), Vanessa Hudgens (36), Kaley Cuoco (39), Kate Hudson (46), Pedro Pascal (50) und zahlreiche andere Kolleginnen und Kollegen aus der Branche drückten öffentlich ihre Trauer und Anerkennung aus.

Getty Images Diane Keaton bei einem Event in Hollywood im August 2022

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

