Drama um die Kinder: Edith Stehfest teilt kryptische Zeilen

Edith Stehfest (30) und Eric Stehfest (36) sind getrennt – und nun eskaliert der Streit öffentlich. Edith richtete sich auf Instagram an ihre Community und deutete an, dass sie durch Eric Gewalt erlebt habe. Zudem behauptete die Schauspielerin, ihr würden die gemeinsamen Kinder vorenthalten. Kurz darauf reagierte Eric und dementierte ihre Aussagen. Er sprach von einem "Vorfall", der dem Jugendamt gemeldet worden sei, weshalb Edith die Kinder derzeit nicht sehen dürfe. Die entsprechenden Storys von Edith verschwanden später, doch nun meldete sie sich erneut mit nachdenklichen Worten: "Ich bin so lange gerannt, bis meine Lungen fast kollabiert sind. Immer noch denke ich, hinter jedem Schatten wartet jemand auf mich. Das wird noch ein wenig dauern."

In ihrer aktuellen Story zeigt sich Edith beim Training und schreibt zudem: "Danke für eure Liebe. Niemand kennt die Wahrheit, außer den anwesenden Personen." Während Eric weiterhin betont, die Vorwürfe seien unzutreffend, steht der Fokus auf der Frage, wie es für die Familie weitergeht. Offizielle Stellungnahmen von Behörden liegen bisher nicht öffentlich vor. Dass Ediths frühere Storys gelöscht wurden, hat die Dynamik zusätzlich befeuert, denn übrig geblieben sind kryptische Zeilen und der Einblick in ihren Versuch, sich über Sport zu stabilisieren.

Edith und Eric heirateten im November 2015. Anfang des Jahres machte der Schauspieler öffentlich, dass er an paranoider Schizophrenie leidet und sich in Therapie befindet. Seither wurde es still um die beiden, bis das Ende der Beziehung publik wurde. Ein Kind von Traurigkeit scheint die Zweifachmama aber nicht zu sein: Im Netz teilt sie seit Wochen Turtelfotos. Gegenüber RTL kommentierte ihr Noch-Ehemann: "Edith hat seit geraumer Zeit ihren Spaß und ich glaube, dass viele neue Partner an ihrer Seite sind. Das war auf jeden Fall schon mal krass so mitzukriegen für mich. Das musste ich auch erst mal verarbeiten."

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Georg Wenzel / ActionPress Edith und Eric Stehfest bei der Premiere von "9 Tage wach" in Berlin