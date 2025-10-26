Royals
In Diogo Sangres Tattoostudio in Köln wurde eingebrochen

In Diogo Sangres Tattoostudio in Köln wurde eingebrochen

- Linn Dubbel
Lesezeit: 1 min

Diogo Sangre (31) meldet sich mit schlechten Neuigkeiten: In seinem Tattoostudio in Köln-Neuehrenfeld hat sich ein erschreckender Vorfall ereignet. Ein Mann verschaffte sich Zugang zu dem Studio des Realitystars und richtete dort jede Menge Chaos an. Diogo teilt nun in seiner Instagram-Story einen Ausschnitt des Überwachungsvideos, das den Täter auf frischer Tat ertappt hat. Sichtbar ist, wie der Einbrecher das Studio verwüstet.

In seiner Story zeigt sich Diogo sehr kurz angebunden und teilt nicht viele Details zu dem Vorfall. "In meinem Tattoostudio wurde gerade eingebrochen", schildert er und appelliert an seine Fans: "Leider sieht man sein Gesicht nicht, aber wenn ihr jemanden so angezogen seht, bitte direkt mir schreiben." Er beschreibt den Täter noch weiter: "Dicke Jacke mit Kapuze und wie es aussieht, Glatze oder Mütze." Wer Hinweise bieten kann, dem winke ein Finderlohn.

Neben seiner Tätigkeit als Tätowierer ist Diogo schon seit dem Jahr 2020 immer wieder im TV zu sehen. So auch aktuell: Bei Das große Promi-Büßen soll der Ex on the Beach-Star für sein Verhalten gegenüber Frauen Abbitte leisten. Seine Runde der Schande hat Diogo schon absolviert – doch reicht das wirklich? Das sagen die Fans der Show.

Diogo Sangre bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen im Oktober 2025
Imago
Diogo Sangre bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen im Oktober 2025
Diogo Sangre zeigt Einblicke in den Einbruch in sein Tattoostudio in Köln-Neuehrenfeld
Instagram / diogosangre
Diogo Sangre zeigt Einblicke in den Einbruch in sein Tattoostudio in Köln-Neuehrenfeld
Diogo Sangre, "Das große Promi-Büßen"-Kandidat 2025
Joyn
Diogo Sangre, "Das große Promi-Büßen"-Kandidat 2025
Was sagt ihr dazu, dass Diogo seine Fans um Hilfe bittet?
