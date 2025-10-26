"Nie Hassnachrichten": So beliebt ist AYTO-Joanna

Reality-TV-Star Joanna Majolie zeigt sich begeistert vom Zuspruch, den sie nach ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love, das von Sophia Thomalla (36) moderiert wird, aus der Zuschauerschaft erfährt. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte sie von einer überwältigenden Welle an positiven Rückmeldungen: "Ich kriege ultra viel Liebe. Ich habe noch nie eine Hassnachricht bekommen. Ich kriege Liebe und Liebe und Liebe und Liebe." Joanna, die in der Show immer Klartext sprach und damit auch häufig aneckte, freut sich darüber, dass ihre direkte Art beim Publikum offenbar so gut ankommt. "Wenn du keine Hassnachrichten bekommst, dann ist es einfach nur toll," kam die Reality-Darstellerin aus dem Staunen gar nicht mehr raus.

Auf die Frage nach möglichen weiteren TV-Projekten übte sich die beliebte Reality-Beauty, die in der Show wegen einer Übersprungshandlung polarisierte, trotz sichtbarer Euphorie jedoch in Zurückhaltung. Mit einem resignierten "Werden wir sehen" beantwortete sie die Nachfrage von Promiflash, ob man sie bald in weiteren Formaten sehen könne. Allerdings ließ es sich Joanna nicht nehmen, ihren Fans Hoffnung zu schenken. Sie stellte augenzwinkernd klar: "Ich lasse euch auf jeden Fall nicht im Stich." Womit genau ihre Fürsprecher künftig rechnen können, lässt sie allerdings offen. Die Reality-TV-Kandidatin ist jedenfalls dafür bekannt, sich gerne auf Überraschungen einzulassen und vor keiner Herausforderung zurückzuschrecken.

Mit ihrer authentischen und selbstbewussten Art hat sich Joanna, die ihre Fangemeinde zuletzt mit einer Geschichte über einen mutmaßlichen Schläger schockierte, in der mittlerweile beendeten Staffel einen Namen gemacht. Innerhalb der Show sorgte sie mit ihrem offenen Auftreten und ungeschönten Meinungen für Gesprächsstoff. Sie ist stolz darauf, immer sie selbst geblieben zu sein, und das scheint genau das zu sein, was viele ihrer Fans schätzen. Trotz gelegentlichen Zoffs und hitzigen Diskussionen in der Show hat sie sich durch ihre ehrliche Weise offenbar einen festen Platz in den Herzen der Zuschauer erkämpft – ein Erfolg, der nicht selbstverständlich ist in der oftmals kritischen Reality-TV-Welt.

Instagram / joanna.majolie Joanna Majolie, Realitystar

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Joanna

