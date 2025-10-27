Diagnose erst mit 70 Jahren: Sängerin Annie Lennox hat ADHS

Annie Lennox (70) hat offenbart, dass sie erst mit 70 Jahren die Diagnose ADHS erhalten hat. Die Sängerin ließ sich aus eigener Initiative testen, nachdem sie bemerkte, dass viele der Symptome – wie Impulsivität, Konzentrationsprobleme und Rastlosigkeit – auf sie zutrafen. "Ich habe mich selbst testen lassen und mit Bravour bestanden", erzählte sie dem Magazin Saga. Eine medikamentöse Behandlung hat die Musikerin jedoch abgelehnt. "Das ist meine persönliche Entscheidung und keine Empfehlung für andere", stellte sie klar.

Im Gespräch schilderte Annie, wie die Anzeichen sie ein Leben lang begleitet haben. Über ihre Kindheit sagte sie: "Als ich ein Kind war, wurde ich ständig fürs Tagträumen getadelt, als wäre es ein Verbrechen. Ich fühle mich zu allem hingezogen, was glänzt, glitzert und farbenfroh ist – allein das Reden über Farben macht mich aufgeregt." Neben der Diagnose sprach die Musikerin auch über Stilfragen, die viele ihrer Fans seit Jahrzehnten faszinieren. Ihren ikonischen Kurzhaarschnitt pflegt Annie selbst: "Ich nehme einfach die Schere, schaue in den Spiegel und fertig!"

Annie ist nicht die einzige Prominente, die bisher öffentlich über ihre ADHS-Diagnose gesprochen hat. Auch Robbie Williams (51), Lewis Hamilton (40) oder Sam Thompson (33) haben in den letzten Jahren Einblicke in ihre Erfahrungen gegeben. Letzterer teilte seinen Fans erst in diesem Jahr mit, dass auch Autismus bei ihm diagnostiziert wurde.

Getty Images Annie Lennox, 2018

Imago Donatella Versace und Annie Lennox bei den Green Carpet Fashion Awards 2024

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson im April 2025

