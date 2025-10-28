Für Vagina-Gesundheit: Kourtney Kardashian bringt Lolli raus

Reality-TV-Star Kourtney Kardashian (46) sorgt mit ihrer neuesten Produktidee für Aufsehen. Unter ihrer Marke "Lemme", die sich auf Nahrungsergänzungsmittel und Frauengesundheit spezialisiert hat, hat sie einen Lollipop auf den Markt gebracht, der die Gesundheit der Vagina unterstützen soll. Das berichtet New York Post. Der "Lemme Purr"-Lolli enthält das probiotische Bakterium Bacillus coagulans und ist seit diesem Sonntag in den USA, unter anderem bei Target, erhältlich. Kourtney selbst zeigt sich begeistert: "Ich liebe es, die tägliche Selbstpflege in etwas Süßes und Einfaches zu verwandeln." Die pinken Lutscher, die 70 Kalorien haben und mit echtem Zucker hergestellt werden, schmecken nach Ananas und sind zudem glutenfrei, vegetarisch und ohne Gentechnik.

Neben dem Hauptbestandteil, dem Probiotikum Bacillus coagulans, das den pH-Wert der Vaginalflora unterstützen und das Immunsystem stärken soll, sind auch Vitamin C und weitere Antioxidantien in dem Lolli enthalten. Die Idee entstand, nachdem die probiotischen "Lemme Purr"-Gummibärchen ein Verkaufserfolg waren. Mit den Lollis wird dieser Ansatz nun weitergeführt. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Experten weisen darauf hin, dass solche Probiotika in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, insbesondere in Lolly-Form, oft nicht die gewünschte Wirkung erzielen, da sie die Magensäure nicht überstehen. Dennoch stoßen die Lutschstangen auf großes Interesse, ebenso wie die anderen ausgefallenen Produkte von Kourtneys Familie, darunter Kims umstrittene Unterhöschen mit Schambehaarung.

Kourtney, die seit 2022 mit Musiker Travis Barker (49) verheiratet ist und vier Kinder hat, hat mit ihrer Marke "Lemme" bereits eine starke Fangemeinde aufgebaut. Mit Produkten wie Vitamin-Gummibärchen und jetzt auch Gesundheits-Lutschern rückt die Unternehmerin innovative Selbstpflege auf spielerische Weise in den Fokus. Die Lollis sind nicht das erste Produkt dieser Art: Bereits im letzten Jahr veröffentlichte sie limitierte Lollis für Haut-, Haar- und Nagelgesundheit, die ebenfalls gut ankamen. Kourtney scheint ihre Leidenschaft für Wellness und Gesundheit mit ihrem Geschäftstalent zu verbinden – und verleiht dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel eine süße Note.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian im April 2022 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Juni 2025