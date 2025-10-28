Wegen Ex Prinz Andrew: Sarah Ferguson bangt um ihr Zuhause

Sarah Ferguson (66) steht derzeit unter massivem Druck, denn ihre Lebenssituation könnte sich bald dramatisch ändern. Die ehemalige Herzogin von York lebt seit Jahren mit ihrem Ex-Mann Prinz Andrew (65) in der Royal Lodge, einem imposanten Anwesen auf dem Gelände von Windsor Castle. Doch König Charles (76) drängt darauf, dass Andrew und somit wohl auch Sarah das 30-Zimmer-Anwesen verlassen. Im Gespräch sind laut Daily Mail zwei alternative Unterkünfte: Frogmore Cottage und Adelaide Cottage. Insider betonen allerdings, dass keine neuen Forderungen seitens Sarah oder Andrew gestellt wurden – Gespräche seien jedoch "auf einem fortgeschrittenen Stand", heißt es.

Die Situation wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Sarah nicht nur um ein Dach über dem Kopf, sondern auch um ihren Ruf und ihre finanzielle Sicherheit kämpfen muss. Alte Skandale, darunter ihre Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), belasten sie. Eine kürzlich aufgetauchte E-Mail, in der sie sich bei Epstein für die öffentliche Distanzierung von ihm entschuldigte, sorgt für besondere Peinlichkeit. Hinzu kommen Berichte über angebliche Schulden und schwächelnde Geschäftsprojekte, die Sarah zusätzlich zusetzen. Ihr Umfeld beschreibt die Situation als "komplett auf der Kippe".

Bereits seit mehr als einem Jahr sorgt die Wohnsituation von Prinz Andrew für Unruhe, da die hohen Unterhaltskosten der Royal Lodge in Anbetracht der Skandale, die Andrew verfolgen, immer wieder für Kritik sorgen. Außerdem wurde berichtet, dass König Charles seinen jüngeren Bruder ursprünglich finanziell unterstützen wollte, sollte dieser das Luxusanwesen verlassen. Die Gespräche über eine Lösung ziehen sich allerdings hin, und auch Sarahs Zukunft bleibt ungewiss, was die Nerven offenbar zunehmend strapaziert.

Zuletzt verschärfte sich der Druck auf Andrew und somit auch auf Sarah, weil Prinz William (43) zusammen mit seiner Frau Kate (43) und den drei Kindern plante, in die nahegelegene Forest Lodge zu ziehen. Die Wohnsituation von Andrew und Sarah geriet dadurch weiter ins Rampenlicht, da das royale Paar sich bisher geweigert hatte, die nur anderthalb Kilometer entfernte Royal Lodge zu räumen. William zeigte sich laut Insider entschlossener denn je, seinen Onkel vor dem eigenen Einzug zum Auszug zu drängen.

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson

Getty Images Sarah Ferguson in der Royal Box beim Wimbledon Championship 2025 in London

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew