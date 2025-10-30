Kim Kardashian verrät: Ist sie aktuell offen für Dates?

Kim Kardashian (45) hat nun ganz offen über ihr Liebesleben gesprochen und dabei eine klare Ansage gemacht. Bei einem Auftritt in der SiriusXM-Show "Radio Andy" von Andy Cohen (57) in New York, gemeinsam mit ihren Co-Stars aus "All's Fair", wurde die Unternehmerin nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus gefragt. Auf Cohens direkte Frage, ob sie derzeit date, antwortete Kim ohne Umschweife: "Tue ich nicht", verriet sie und fügte hinzu: "Also wirklich nicht. Es ist keine Ausrede oder so, nein."

Die Unternehmerin begründete ihre Zurückhaltung in Liebesdingen mit ihrem Alltag: Das Lernen fürs Staatsexamen habe sie ausgebremst, dazu komme der Familienalltag mit ihren vier Kindern, denen sie besonders viel Aufmerksamkeit schenken wolle. "Es wäre derzeit schwierig, mein Leben mit jemandem zu teilen", sagte Kim laut Just Jared. Auch nach bestandenem Examen fühlt sich die 45-Jährige nicht bereit, sofort wieder jemanden in ihr Leben zu lassen. Auf Nachfrage nach der Promi-Dating-App Raya lachte Kim die Idee weg: "Nein, nein. Sollen wir ein Profil erstellen? [...] Ich glaube nicht, dass ich jemals wirklich auf so etwas, also auf einer App, wäre."

Privat richtet Kim ihren Fokus seit Monaten spürbar neu aus. Zwischen Dreharbeiten für ihre neue Serie, ihrer Realityshow The Kardashians und dem Jura-Studium verbringt die vierfache Mutter vor allem Zeit mit ihren Kindern. Unter all dem Stress stand zuletzt auch Kims Gesundheit im Fokus. Nach der überraschenden Diagnose eines Hirnaneurysmas und zahlreichen Untersuchungen geht es der Reality-Ikone heute besser. Ob Kim sich nach all den beruflichen und privaten Herausforderungen wieder für die Liebe öffnet, bleibt also abzuwarten.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Der Cast von "All's Fair" bei der Premiere in Paris

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Mai 2025

