Saures statt Süßes: Diddy verbringt Halloween im Gefängnis

Sean "Diddy" Combs (55) verbringt dieses Jahr ein Halloween der anderen Art. Statt glanzvoller Partys mit Designer-Kostümen und prominenten Gästen wie Beyoncé (44) oder Jay-Z (55) sitzt der 55-jährige Musikmogul im Metropolitan Detention Center in Brooklyn ein. In den tristen Räumlichkeiten inklusive grellem Neonlicht besteht seine Halloween-Verpflegung aus gebackenem Fisch, Spinat und Krautsalat. Ein Sprecher des Gefängnisses erklärte gegenüber dem Magazin People klar: "Keine Süßigkeiten zu Halloween." Nach seiner Verurteilung zu 50 Monaten Haft wegen zweier Fälle der Nötigung zur Prostitution rechnet Diddy mit einer Entlassung im Mai 2028 – eine Berufung gegen das Urteil läuft aktuell.

Seit seiner Inhaftierung hat sich das Leben des "Bad Boy"-Gründers grundlegend verändert. Früher für seine opulenten Feste bekannt, verbringt Diddy seine Tage nun mit Besuchen seiner Familie und leitet sogar eine selbstorganisierte Geschäfts- und Unternehmerklasse innerhalb der Mauern der Haftanstalt. Der einstige Showman, der 2023 noch im Batman-Kostüm aus der "Dark Knight"-Reihe Halloween auf den Straßen feierte, muss sich dieses Jahr mit einfachen Mahlzeiten und strengen Regeln abfinden. Das Frühstück gibt es noch vor Sonnenaufgang, zum Abendessen dann Truthahnbraten mit Gemüse und Kartoffelbrei. Keine Sonderwünsche oder Ausnahmen.

Halloween erinnert den einst gefeierten Star zudem schmerzlich daran, dass er das Trick-or-Treating seiner jüngsten Tochter Love, die kürzlich drei Jahre alt wurde, verpasst. Die Zeit in Brooklyn ist außerdem nicht ohne Zwischenfälle geblieben. In den letzten Wochen sorgte eine bedrohliche Situation für Aufsehen, als ein Mithäftling Diddy in seiner Zelle mit einem Messer in der Hand aufgesucht haben soll. Vom Luxus-Tycoon zum regulierten Alltag hinter Gittern - ein Bruch, der zeigt, wie fragil die glamouröse Welt der Stars sein kann. Und dass, wenn alles rechtens läuft, vor dem Gesetz alle gleich sind.

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddy, Beyonce und Jay-Z 2004 in New York

Getty Images P. Diddy, Musiker