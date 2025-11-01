Darum will Promi-Büßen-Vanessa nicht auf Make-up verzichten

Vanessa Brahimi (28), bekannt aus Sommerhaus der Normalos, sorgt in den neuen Folgen der Reality-TV-Show Das große Promi-Büßen für Gesprächsstoff. Der Grund: Die 28-Jährige kämpft mit einer ungewohnten Herausforderung: dem Verzicht auf Schminke. In einer emotionalen Szene wendet sie sich unter Tränen an Mitstreiterin Linda Braunberger (24), die ihr Trost spendet: "Ich habe so ein bedrückendes Gefühl, ich verstehe es nicht." Für Vanessa sei der Verzicht auf ihre Kosmetik nicht nur eine ästhetische Frage, sondern eine, die tief mit ihrem Selbstbewusstsein verknüpft ist. "Mir fehlt einfach die Sicherheit", erklärte sie.

Im Gespräch mit Linda vertraute die TV-Bekanntheit zudem an, dass sie glaube, von den anderen Teilnehmenden missverstanden zu werden. "Ich habe das Gefühl, dass viele nicht verstehen, warum ich so ein Problem damit habe, auf meine Kosmetik zu verzichten", beschreibt sie ihr Empfinden. Ihre Gesprächspartnerin zeigte Mitgefühl und betonte, dass hinter Vanessas perfektem Auftreten ein warmherziger Mensch stecke. Dennoch äußerte sie auch Kritik: "Irgendwie will sie als eine Dramaqueen gesehen werden, das finde ich sehr schade."

Zuletzt sorgte Vanessa für Schlagzeilen, als sie sich nach heftigen Kommentaren zu ihrem Körper an ihre Community wandte. Auf Instagram berichtete die Reality-TV-Teilnehmerin: "Ich bekomme andauernd Nachrichten, dass ich viel zu dünn und zu knochig bin. Dass ich ungesund aussehe und dadurch kein Vorbild sei", erklärte sie. Offen gestand sie: "Ich muss auch zugeben, dass ich sehr erschrocken darüber bin, wie ich beim Promi-Büßen aussehe." Besonders eine Szene beim Wasserspiel sei ihr im Gedächtnis geblieben.

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

ProSieben, Joyn Linda Braunberger bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi im Juni 2025