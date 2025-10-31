Wird P. Diddy vor 2028 freikommen? Anwalt ist optimistisch

P. Diddy (55) sitzt seit seiner Verhaftung im September 2024 hinter Gittern. Die Behörden haben nun mitgeteilt, dass der 8. Mai 2028 als sein voraussichtlicher Entlassungstermin angesetzt ist. Sein Anwalt Marc Agnifilo zeigte sich laut TMZ jedoch zuversichtlich, dass Diddy schon vor diesem Datum freikommen könnte. Als Grund führte er das erwartete vorbildliche Verhalten des Musikmoguls im Gefängnis an. Diddy sei motiviert, möglichst bald wieder bei seiner Familie und vor allem bei seiner Mutter zu sein.

Neben seinem Verhalten im Gefängnis setzt der Rapper auf eine andere Möglichkeit, um seine Haftzeit zu verkürzen. So hat er eine Bitte um Begnadigung an den ehemaligen Präsidenten Donald Trump (79) gerichtet, die seine Freilassung beschleunigen könnte. Laut Marc Agnifilo war Diddy zudem dankbar, dass die Jury bei seinem Strafprozess im Sommer 2024 ihn nicht auf Lebenszeit ins Gefängnis geschickt hat und plant, nach seiner Entlassung sein Leben intensiv und verantwortungsvoll zu nutzen.

Bereits vor zwei Wochen wurde bekannt, dass der Musikmogul nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis strenge Auflagen erfüllen muss. Zu den Bedingungen gehören eine fünfjährige überwachte Freilassung, das Verbot, Kontakt zu den Opfern aufzunehmen oder Waffen zu besitzen, sowie die regelmäßige Teilnahme an therapeutischen Sitzungen. Auch spontane Durchsuchungen und die Teilnahme an einem Anti-Gewalt-Programm stehen auf der Liste der Maßnahmen.

