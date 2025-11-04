Wegen Skandal: Meghan sucht Abstand von Beatrice und Eugenie

Herzogin Meghan (44) soll laut Royal-Experten den Kontakt zu Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) meiden wollen. Grund dafür seien die anhaltenden Diskussionen und "Sensibilitäten" rund um die Verwicklungen ihres Vaters Andrew Mountbatten Windsor (65) in die Epstein-Skandale und die jüngsten Konsequenzen dieser Vorwürfe. König Charles (76) hatte am 30. Oktober offiziell bekanntgegeben, dass Andrew seine königlichen Titel und Privilegien verliert und künftig als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein wird. Trotz Meghans angeblichem Wunsch nach Distanz pflegt ihr Ehemann Prinz Harry (41) nach wie vor ein "enges Verhältnis" zu seinen Cousinen, so Daily Mail.

Die Verbindung zwischen Harry, Beatrice und Eugenie wuchs vor allem durch gemeinsame Aufenthalte an Weihnachten in Sandringham. Obwohl die Sussexes ihre Unterstützung gegenüber Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) laut Insidern verweigern, sollen bei Harry emotionale Bindungen zu seinen Cousinen bestehen. Beatrice und Eugenie bleiben gemäß den Regeln ihres Urgroßvaters König George V. Mitglieder der königlichen Familie mit Titeln, auch wenn ihre Nähe zu ihrem umstrittenen Vater ihren Ruf belastet. Beide Schwestern führen Vollzeitjobs und sind auf keine finanziellen Zuwendungen der Monarchie angewiesen.

Im privaten Umfeld der beiden Prinzessinnen sorgen stabile Ehen für Rückhalt. Beatrice ist mit dem Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (41) verheiratet, während Eugenie ihr Glück mit dem Weinimporteur Jack Brooksbank (39) gefunden hat. Dennoch steht ihre finanzielle Unabhängigkeit immer wieder zur Debatte, gerade vor dem Hintergrund der Skandale um ihren Vater. Insbesondere Experten wie Christopher Wilson warnen vor potenziellen "niedrigschwelligen Angeboten", wie er gegenüber Daily Mail berichtet. Diese Angebote könnten die beiden zum Erhalt eines gehobenen Lebensstandards ausgesetzt sein – ein Risiko, das auch bereits ihre Mutter Sarah in die Schlagzeilen brachte.

Imago Herzogin Meghan, 2025.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023