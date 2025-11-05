Kate Merlan hatte bei "Die Abrechnung" psychologische Hilfe

Kate Merlan (38) stellt sich in der neuen Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" einer schwierigen Herausforderung: Sie tritt gemeinsam mit ihrem ehemaligen besten Freund Sam Dylan (34) an. Auf der Premiere des Formats spricht die Reality-TV-Bekanntheit mit Promiflash über die belastende Situation und offenbart, dass es nicht nur um Drama, Streit und Tränen ging, sondern auch um Aufarbeitung. "Viele denken, es ist ein Krawallformat. Aber bei 'Die Abrechnung' geht es tatsächlich auch um Therapie. Es gab psychologische Sitzungen, die haben wir geführt. Es gab Einzeltherapien und Gruppensitzungen, in denen man Sachen aufgearbeitet hat. Das war nicht ohne", erzählt sie.

Die Beziehung zwischen Kate und Sam war in der Vergangenheit von intensiven Emotionen geprägt. Wie sie erklärt, habe sie für Sam echte freundschaftliche Gefühle, die jedoch auch mit Schmerz und Enttäuschung verbunden seien. "Er hat mir wirklich sehr viel Leid angetan in der Vergangenheit und sehr, sehr krasse Sachen gemacht, die ich niemals erwartet hätte. Und ich glaube, dass das einfach sehr viele Wunden immer wieder aufreißt", so die Prominent getrennt-Bekanntheit. Während der Show habe sie erneut schmerzhafte Erinnerungen durchlebt. Der Versuch, diese Erfahrungen zu verarbeiten, sei ein andauernder Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen sei.

Vor rund elf Monaten war der Streit zwischen den beiden bereits öffentlich eskaliert. Sam sorgte damals mit einer Instagram-Story für Aufsehen, in der er eine "verlogene Alte" scharf angriff. Zwar nannte der Realitystar keinen Namen, doch die Hinweise deuteten klar auf Kate hin. Er behauptete, diese Person habe ihn jahrelang kopiert, sei in der Szene chancenlos und habe Schwierigkeiten mit Jobs in Realityshows. Außerdem habe er ihr sogar aus einem Drogenproblem geholfen. "Ich will mit so einer Person nichts mehr zu tun haben. Sie ist einfach zu anstrengend und zieht hier ne totale Diva-Nummer ab", wetterte der Prince Charming-Star.

