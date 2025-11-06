Nach Klage: Stefon Diggs erkennt Kind mit Aileen Gisselle an

Nach monatelangem Rechtsstreit gibt es nun Klarheit: NFL-Star Stefon Diggs hat die Vaterschaft für die kleine Charliee Harper Diggs-Lopera anerkannt. Das berichtete die Anwältin von Aileen Gisselle Lopera, Tamar Arminak, gegenüber Page Six. "Die Vaterschaft wurde bestätigt. Herr Diggs ist der Vater des Kindes", erklärte sie. Aileen, ein beliebtes Model auf Social Media, hatte im Dezember 2024 eine Klage eingereicht und zunächst das alleinige Sorgerecht für das Mädchen verlangt. Die Lösung des Konflikts sei jedoch noch nicht abgeschlossen, behauptete Arminak weiter, da die gerichtlichen Verhandlungen bei Differenzen fortgesetzt würden.

Auf Wunsch von Stefon war im Juli ein Gentest durchgeführt worden, nachdem Zweifel an seiner Vaterschaft aufgekommen waren. Mit der Anerkennung seiner Tochter strebt der Sportler an, eine gemeinsame Regelung für rechtliche und physische Fürsorge zu erreichen. Außerdem beantragte er eine faire Aufteilung der Schwangerschafts- und Anwaltskosten. Die kleine Charliee wurde bereits im April geboren. Während die Spannungen in dieser Situation abnehmen, freut sich Stefon auf weiteren Nachwuchs: Seine derzeitige Partnerin, die Rapperin Cardi B (33), erwartet ein gemeinsames Kind.

Für Stefon erweitert sich damit seine Familie, denn der Sportler hat bereits eine ältere Tochter, Nova, aus einer früheren Beziehung. Auch Cardi bringt bereits drei Kinder aus ihrer Ehe mit Offset (33) in die Beziehung ein. Aileen Lopera, die seit vielen Monaten ihren Kampf um Anerkennung führte, ist unter ihren Fans vor allem als "Lord Gisselle" bekannt. Stefon, der für seine sportlichen Erfolge gefeiert wird, sieht sich nun auch in seinem privaten Leben neuen Herausforderungen gegenüber, während Cardi gegenüber CBS Mornings von ihrer Freude sprach: "Ich fühle mich stark und dankbar, dass ich inmitten all meiner Arbeit ein Baby erwarte." Cardi bestätigte die Schwangerschaft im September.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lordgisselle Aileen Gisselle Lopera mit ihrer Tochter Charliee, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025