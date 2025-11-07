Das fand Anna-Maria Ferchichi als Mama am schwierigsten

Anna-Maria Ferchichi (43), die mit Ehemann Bushido (47) und ihren acht Kindern in Dubai lebt, nahm sich im Rahmen einer Online-Fragerunde Zeit, um über die Herausforderungen ihres Familienlebens zu sprechen. Sie offenbarte auf Instagram, dass die härteste Phase für sie als Mutter jene war, als ihre Familie von zwei auf vier Kinder anwuchs. "Aaliyah war ein Jahr und vier Monate alt, als ich mit den Zwillingen nach Hause kam, und Montry war damals elf", erklärte die Influencerin offen. "Von zwei auf vier war extrem." Die Umstellung sei strapaziös gewesen, da es eine Herausforderung war, den Alltag für alle zu organisieren und alles unter einen Hut zu bekommen.

Im Vergleich dazu sei ihr der Sprung von fünf auf acht Kinder leichter gefallen. Die Mama verschiedener Altersgruppen betonte, dass sie in dieser Zeit von den Älteren viel Unterstützung erfuhr. "Alle haben mitgeholfen", freute sich Anna-Maria rückblickend. Die Drillingsmama gibt oft Einblicke in ihr turbulentes Familienleben und teilt dabei auch Herausforderungen, um ihren Followern ehrliche Eindrücke ihres Alltags zu vermitteln. 2023 erlitt die Influencerin, die sehr bedacht auf einen gesunden Lebensstil ist, eine Fehlgeburt, nachdem ihre Drillinge durch einen Notkaiserschnitt zur Welt gekommen waren. Die Offenheit, mit der sie über diese Themen spricht, macht sie bei ihren Fans besonders beliebt.

Generell scheint die Familie Ferchichi, die ab Weihnachten einen Zweitwohnsitz in Süddeutschland beziehen und künftig zwischen Deutschland und Dubai pendeln möchte, viel Wert auf Zusammenhalt und Teamwork zu legen. Es sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass sie sich obendrein auch auf die Unterstützung von Nannys und einen Koch für ihr turbulentes Leben in Dubai verlassen können. Seit ihrem Umzug nach Dubai zeigt sich die Großfamilie oft harmonisch und eng verbunden. Besonders spannend bleibt, was die Zukunft bringt, denn der Gedanke an weiteren Nachwuchs wurde von den Eheleuten in der Vergangenheit nicht ausgeschlossen, wie sie in einem Interview mit RTL verrieten: "Das Thema ist für uns nicht beendet."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025