Bühnenrückkehr: Haftbefehl tritt 2026 bei Festival auf

Am 28. Februar 2026 kehrt Haftbefehl (39) auf die Bühne zurück! Der Rapper wird beim Hip-Hop-Festival "808" in der Halle 622 in Oerlikon in Zürich performen. Dies ist sein erstes Konzert in der Schweiz, seit er sich aufgrund eines Drogenentzugs aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte. Auf Instagram motivierte Haftbefehl seine Fans: "Schweiz Ready. Abriss mit Ansage." Die Veranstaltung wird unter besonderen Regeln stattfinden: Ein Handyverbot soll den Fokus auf die Musik und das Erlebnis legen, teilten die Organisatoren mit.

Die vergangenen Jahre waren geprägt durch eine Phase, in der Haftbefehl schwer mit seiner Kokainsucht zu kämpfen hatte. Die Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" beleuchtet die dunklen Kapitel seines Lebens, einschließlich eines Zusammenbruchs während eines Konzerts 2022, woraufhin seine Tour abgebrochen wurde. Aus diesem Grund machen sich viele Fans nun Sorgen, ob der geplante Auftritt des Rappers das Richtige sei. Dennoch gibt der Veranstalter jetzt Entwarnung. Haftbefehl habe sich in der Zwischenzeit stabilisiert und sei gut vorbereitet: "Die Dokumentation wurde vor einiger Zeit gedreht, und seither befindet er sich auf einem klaren, verantwortungsvollen Weg der Stabilisierung", erklärte Sidney Capiaghi, Geschäftsführer des Festivals, gegenüber dem Magazin 20 Minuten.

Neben seiner Musik hat Haftbefehl immer wieder mit seiner offenen Art und seinem unverkennbaren Stil auf sich aufmerksam gemacht. Der Offenbacher Rapper wurde für seine Ehrlichkeit geschätzt, wenn er in Songs und Interviews aus seinem Leben erzählte. Für seine Fans gilt er als eine prägende Figur des deutschen Rap. Sein bevorstehender Auftritt verspricht ein emotionales Comeback in einem intimen Setting, wie es bei einem Künstler seines Formats selten ist. Fans und Enthusiasten dürfen gespannt sein, ihn mit frischer Energie live zu erleben.

Anzeige Anzeige

Imago Haftbefehl im Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / haftbefehl Haftbefehl, Rapper

Anzeige Anzeige

ActionPress Haftbefehl im Juni 2020 in Hannover