Für alle "Yellowstone"-Fans: So spannend wird "The Abandons"

Die Genres Western und Neo-Western erleben dank "Yellowstone" aktuell einen gewaltigen Boom. Jetzt gibt es Nachschub. Dieser kommt zwar nicht aus dem "Yellowstone"-Universum, bei "The Abandons" sind die Fans der Serie sicher gut aufgehoben. Netflix veröffentlicht jetzt einen ersten Trailer zu dem Western-Drama, das am 4. Dezember erscheint. Im Zentrum der Handlung stehen zwei rivalisierende Familien im Washington des Jahres 1854, die aufgrund eines Stücks Land mit Silberquellen aneinandergeraten. Die Familien könnten kaum unterschiedlicher sein: Die eine lebt zwischen Wohlstand und Privilegien, die andere setzt sich aus Waisen und gesellschaftlichen Außenseitern zusammen. An der Spitze beider Gruppen stehen zwei verfeindete Matriarchinnen. Die Geschichte umfasst zudem brutale Verbrechen, dunkle Geheimnisse und natürlich verbotene Liebe.

Auch die Besetzung von "The Abandons" kann sich sehen lassen. Die Hauptrollen der beiden Familienoberhäupter spielen Lena Headey (52) und Gillian Anderson (57). Mit verfeindeten Familien kennt sich vor allem Lena bestens aus: Doch in ihrer Rolle als Cersei Lannister in Game of Thrones lebte sie die meiste Zeit im Reichtum des Adels. Ihre "The Abandons"-Figur Fiona Nolan muss für ihre Familie jeden Tag ums Überleben kämpfen. Privilegiert ist hier eher Gillians Charakter Constance Van Ness mit ihrer mächtigen, aber korrupten Familiendynastie. Der Kopf hinter der Serie ist Regisseur und Drehbuchautor Kurt Sutter (65). Dieser ist ebenfalls Schöpfer von Erfolgsformaten wie dem Biker-Drama "Sons of Anarchy" und dem Ableger "Mayans MC".

Ob "The Abandons" "Yellowstone" in den Schatten stellen kann, wird sich noch zeigen. Allerdings wird die Serie aus der Feder von Taylor Sheridan nicht lange zurückstecken. Denn nachdem die Hauptserie mittlerweile beendet ist, sind gleich mehrere Spin-offs geplant. Zum einen soll die Geschichte von Beth Dutton (Kelly Reilly, 48) und ihrem Mann Rip Wheeler (Cole Hauser, 50) weitererzählt werden, und darüber hinaus steht noch ein Ableger über den jüngsten Dutton-Spross Kayce (Luke Grimes, 41) in den Startlöchern. Letzteres trägt den Titel "Y: Marshals" und entführt Kayce durch einen unerwarteten Besuch zurück in seine Vergangenheit beim Militär. Ein Startdatum gibt es noch nicht, aber die Dreharbeiten sollen im Sommer dieses Jahres stattgefunden haben.

Anzeige Anzeige

© 2024 Netflix, Inc. Lena Headey in "The Abandons", 2025

Anzeige Anzeige

© 2025 Netflix, Inc. Gillian Anderson in "The Abandons", 2025

Anzeige Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Kurt Sutter, Drehbuchautor

Anzeige