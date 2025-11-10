Nikola meldet sich im Netz: Kim Virginia kanns nicht fassen

Nach Tagen der Funkstille ist Nikola Grey (29) gestern plötzlich im Netz aufgetaucht – und hat damit seine Ehefrau Kim Virginia Grey (30) fassungslos zurückgelassen. Der Realitystar meldete sich mit einem kurzen Foto, das eine weite, leere Wiese zeigt, unterlegt mit dem Song "Cry Me a River" von Justin Timberlake (44). Wo er in den vergangenen Tagen war und mit wem, bleibt offen. Auch bei Kim hatte sich Nikola zuvor nicht gemeldet, obwohl sie nach eigenen Angaben tagelang nicht wusste, wo er ist. Die Influencerin reagierte prompt auf die Rückkehr: Sie teilte sein Bild in ihrer eigenen Story und schrieb in großen Buchstaben darüber: "Ist das ein schlechter Scherz?"

Was zwischen den beiden passiert ist, behalten Nikola und Kim weiterhin für sich. Kim hatte in den vergangenen Tagen lediglich angedeutet, es habe einen Vorfall gegeben, ohne Details zu nennen. Wegen seines Verschwindens erwägte die Influencerin sogar, sich Hilfe zu holen. "Ich überlege tatsächlich, heute zur Polizei zu gehen", schrieb sie vergangene Woche in ihrer Story. Da sie vermutete, Nikola brauche nur ein wenig Abstand, habe sie das bisher nicht gemacht.

Privat schien zuletzt alles bestens bei Kim und Nikola. Erst vor wenigen Wochen wurden die beiden in Las Vegas zu Mann und Frau. Wenig später nahmen die Promis unter Palmen-Teilnehmer drei Dalmatinerwelpen bei sich auf. "Ich dachte nicht, dass er mich mit den Hunden allein lassen würde", meldete sich die frühere Flugbegleiterin gegenüber ihrer Community. Außerdem planen die Medienpersönlichkeiten laut eigenen Angaben sogar, eine gemeinsame Familie zu gründen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars