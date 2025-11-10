Sommerhaus-Finale: Welches Promi-Paar wird gewinnen?

Heute Nacht wird bei RTL+ das mit Spannung erwartete Finale von Das Sommerhaus der Stars veröffentlicht. Noch fünf Paare sind im Rennen um das begehrte Preisgeld: Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi, Sarah Joelle Jahnel (36) und Ersin, Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh, Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart sowie Edda Pilz und Michael Klotz. Die letzte Folge hält laut der offiziellen Vorschau eine entscheidende Wendung bereit, denn vor der finalen Entscheidung soll es zu einer weiteren Nominierung kommen. Ein Paar wird noch vor dem großen Showdown die Villa verlassen müssen. Doch welches der Kandidaten-Paare wird den Sieg mit nach Hause nehmen?

Die Gerüchteküche brodelt bereits seit Tagen, und ein spannender Twist sorgt für hitzige Diskussionen innerhalb der Fangemeinde. Offenbar soll es Silva und Stefanie treffen, die in der letzten Runde mit der Nominierung konfrontiert werden. Doch eine überraschende Wendung wartet auf die Zuschauer: Sarah Joelle soll ein verlockendes Angebot erhalten, sich für das Survival-Paar zu opfern und selbst das Sommerhaus zu verlassen. Das Angebot kommt nicht aus dem Nichts, denn die 36-Jährige deutete schon zuvor an, die Show abbrechen zu wollen. Zusätzliche Brisanz bringen mögliche strategische Allianzen und altbekannte Spannungen zwischen den Paaren.

In den vergangenen Wochen hat "Das Sommerhaus der Stars" mit hitzigen Konflikten, Bündnissen und emotionalen Höhepunkten wieder für beste Unterhaltung gesorgt. Besonders Schlagzeilen machte die komplizierte Partnerschaft von Sarah Joelle und Ersin, die es trotz aller Spannungen und Herausforderungen geschafft haben, zusammenzuhalten. Auch Silva und Stefanie, die durch ihre leidenschaftliche Art auffielen, haben viele Fans gewonnen. Nun bleibt abzuwarten, welches Paar am Ende das Preisgeld abräumt und sich den Titel holt – spannende Unterhaltung ist jedenfalls garantiert!

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

© Matthias Ewers Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025