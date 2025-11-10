Spoiler: Opfert sich Sarah für diesen Sommerhaus-Verbleib?

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, wie es bei "Das Sommerhaus der Stars" weitergeht, sollte nicht weiterlesen.

Das Sommerhaus der Stars neigt sich dem Ende. Vor dem großen Finale findet noch mal eine letzte Nominierung statt, wie eine Vorschau von RTL verrät. Besonders ein Paar steht dabei ganz oben auf der Abschussliste: Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh. Und es kommt, wie es kommen muss: Die Bewohner wollen die beiden Partysänger loswerden. Doch es wäre nicht das Sommerhaus, wenn es nicht doch noch eine letzte Möglichkeit gäbe, sich den Verbleib zu sichern. Dieses Mal schickt RTL die beiden Paare mit den meisten Stimmen nicht in eine Exit-Challenge. Stattdessen wartet ein zweiter Brief von der Produktion – mit einem unmoralischen Angebot.

Dieses Angebot richtet sich an Sarah Joelle Jahnel (36) und ihren Partner Ersin. Die Produzenten bieten den beiden die Möglichkeit, sich zu opfern: "Es sei denn, du, Sarah, verzichtest, wie gerade angekündigt, auf die Teilnahme am morgigen Finaltag. Dann dürfen Silva und Steffi bleiben. Entscheide dich jetzt!" Das Angebot kommt nicht aus dem Nichts, denn Sarah deutete schon zuvor an, das Sommerhaus verlassen zu wollen. Trotzdem löst der Brief große Diskussionen aus. Bis auf Steffi und Silva, die sich zurückhalten, versuchen die Kandidaten, die DSDS-Bekanntheit und ihren Partner zum Bleiben zu überreden. Sarah ist allerdings schon jetzt sicher, dass sie sowieso nicht gewinnt. Steffi bietet an, das Preisgeld zu teilen, sollten sie gewinnen. Schließlich gibt sie klein bei: "Ja, okay."

Wie es weitergeht, erfahren die Fans erst ab Dienstag, wenn die zehnte Folge im Stream abrufbar ist. Die Fassungslosigkeit der Sommerhaus-Bewohner war allerdings schon deutlich. Das könnte vor allem daran liegen, dass Silva und Steffi sich in der Show nicht unbedingt Freunde machten. Nachdem sie sich anfänglich mit Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi angelegt hatten, holte Silva in der vergangenen Nominierung gegen Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen aus: "Für euch ist es hiernach wahrscheinlich vorbei, vielleicht gibt's noch ein paar Datingshows oder irgendwelche Bums-Insel-Geschichten oder so, aber wir reden hier über Prime-Time-Champions-League." Sollten sie jetzt trotz Rauswahl im Sommerhaus bleiben, sorgt das sicher für neuen Zündstoff.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar

© Matthias Ewers Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL / Stefan Gregorowius Silva Gonzalez und Sängerin Stefanie Schanzleh, Sommerhaus-Kandidaten 2025