Angel "geb*mst": Verführerin packt über das Aleks-Drama aus

Aleksandar Petrovic (34) sorgt derzeit bei Temptation Island V.I.P. für einen handfesten Skandal. Der Reality-TV-Star zeigte sich während eines Gruppendates auf einer Bootstour von einer besonders unangenehmen Seite. Stark alkoholisiert spuckte er Verführerinnen Alkohol ins Gesicht und sorgte schließlich für eine Szene, die für viele Zuschauer kaum fassbar ist. Laut Verführerin Maxime, mit der Aleks an diesem Tag für das Date zusammengestellt wurde, nahm der Abend eine bizarre Wendung, als Aleks in Anwesenheit eines Fischers seine Beherrschung verlor und später verstörende Kommentare über seine Partnerin Vanessa Nwattu (25) abgab.

Maxime schilderte diese Ereignisse in ihrer Instagram-Story mit deutlichen Worten. Sie beschrieb, wie Aleks einen Fischer ansprach, ihm die Angel aus der Hand riss und anschließend so tat, als würde er sie "bumsen". "Ihr müsst euch vorstellen, der hat die Angel gebumst. Der hat diese fucking Angel gebumst", schilderte sie. Doch damit nicht genug: Aleks bekräftigte seine Entgleisung mit der Aussage, dass die lebenden Fische neben dem Boot ihm "mehr geben" würden als seine Partnerin Vanessa. Maxime zeigte sich fassungslos über sein Verhalten, das sie nicht nur als respektlos gegenüber Vanessa, sondern auch gegenüber allen anwesenden Personen empfand. Die Szene, die Aleks offenbar für einen unbeobachteten Moment hielt, wurde dennoch von der Produktionscrew dokumentiert.

Aleks ist seit Jahren als Reality- und Social-Media-Gesicht präsent. In der Show ist er mit Vanessa als Paar unterwegs, das Format testet ihre Beziehung unter Beobachtung – mit Dates, Partys und reichlich Versuchungen. Schon zuvor sorgten Off-Cam-Töne für Kritik, weil Mikrofone dennoch liefen und private Aussagen ausspielten. Vanessa hält sich bislang zu den Vorkommnissen zurück. In der Vergangenheit zeigten beide auf Social Media oft Einblicke in ihren Alltag und gemeinsame Reisen. Für viele Beobachterinnen und Beobachter ist vor allem das Zwischenmenschliche entscheidend: Wie spricht man übereinander, wenn man glaubt, unbeobachtet zu sein, und wie geht ein Paar danach miteinander um?

Collage: Instagram / maximeocasek, Instagram / aleks_petrovic Collage: Maxime Ocasek und Aleks Petrovic

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar