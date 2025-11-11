"Herzensmensch": Wladi nimmt Aleks Petrovic in Schutz

Das Drama um Aleksandar Petrovic (34) in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. schlägt hohe Wellen. Besonders seine respektlosen Äußerungen gegenüber seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25), die in einer geheimen Tonspur zu hören sind, lösen in der Zuschauerschaft Empörung aus. Aleks gerät in den sozialen Netzwerken derweil unter massiven Beschuss aufgrund seines Verhaltens, das von vielen als inakzeptabel wahrgenommen wird. Während die Zuschauer teils heftige Kritik äußern, steckt Aleks Gerüchten zufolge mitten in den Dreharbeiten zu einem neuen Fernsehprojekt und hat sich daher bislang nicht selbst zu den Vorwürfen geäußert.

Zu seiner Verteidigung meldet sich jedoch ausgerechnet Reality-TV-Kollege Wladi Gärtner zu Wort. In der Show redete er Aleks während seiner schockierenden Aussagen immer wieder ins Wort und versuchte, ihn zum Schweigen zu bringen. Nun springt der Freund von Chiara Antonella (28) aber für seinen Kumpel in die Bresche und erklärt auf Instagram, dass niemand eine solche Flut an Hass verdient habe. "Ich fand es nicht in Ordnung und ich finde es auch bis heute nicht in Ordnung, dass er so über sie gesprochen hat", betont er, gibt aber zu bedenken: "Ich denke, tief im Inneren stimmt er mir auch zu." Kurz zuvor hatte er Aleks bereits als "Herzensmenschen" bezeichnet.

Wladis Einsatz für seinen Kollegen bringt ihm jedoch selbst negative Kommentare und Unverständnis der Fans ein, die seine Worte als Verharmlosung des Geschehens sehen. Andere hingegen loben, dass er sich Aleks in der Show die Stirn geboten hat. Während seine Co-Stars Marwin Klute und Laurenz Pesch über Aleks' abwertende Kommentare gelacht haben, ermahnte Wladi ihn wiederholt: "Bruder, lass dieses Sexthema. Du bist verlobt!" Ein Fan nennt ihn dafür den "Hoffnungsschimmer für die Männerwelt".

Instagram, Instagram Collage: Wladi Gärtner, Aleksandar Petrovic

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

