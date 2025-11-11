Wladi bestätigt: Temptation-Aleks wusste nichts von Tonspur

Wladi Gärtner von Temptation Island V.I.P. meldet sich zu dem Drama um die aktuelle Folge zu Wort. Dort wurde eine geheime Tonspur abgespielt, in der Aleksandar Petrovic (34) kontroverse Aussagen tätigt. Der Realitystar fühlt sich in besagtem Moment wohl unbeobachtet, da keine Kameras in der Nähe waren und scherzt, es gäbe somit ja keine Beweise. Wie Wladi nun bestätigt, wussten die Kandidaten damals nicht, dass trotzdem ein Tonband mitläuft. "Wir wussten zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das überhaupt jemals ausgestrahlt werden könnte", erklärt er. Wie der Freund von Chiara Antonella (28) es darstellt, dürfte die Ausstrahlung dieser Aufnahmen am gestrigen Montag auch Aleks selbst kalt erwischt haben.

In der aktuellen Folge feiern die vier männlichen Kandidaten eine wilde Bootsparty mit einigen Verführern. Als sie danach am Hafen auf den Shuttle zurück in die Villa warten, ereignet sich die Situation, die nun so viel diskutiert wird. Aleks unterhält sich mit einem Fischer, der vor Ort arbeitet, und erzählt ihm von seiner Sexflaute mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25). Er vergleicht sie mit den Fischen, die der Mann fängt und vor Ort lagert. "Meine Frau gibt nicht, wie diese Fische, ja?", meint er und fügt hinzu: "Zum Glück sind keine Kameras da, sonst... Krise."

Wladi selbst ist auf den Aufnahmen ebenfalls zu hören – er nimmt Aleks zur Seite und empfiehlt ihm, besser zu schweigen. Wladi erzählt in seiner Instagram-Story, er habe es in dem Moment als richtig empfunden, Aleks auszubremsen und vor möglichen Folgen zu warnen. "Er kennt meine Meinung dazu [...]. In der Abwesenheit so zu sprechen, ist immer unfair und das hat auch keiner verdient. Das geht gar nicht", betont er. Dennoch empfinde er es auch nicht als fair, wie viel Hass Aleks nun entgegenschlägt. Gerüchten zufolge ist der selbsternannte "maskuline Mann" nämlich aktuell mit Dreharbeiten für ein neues Format beschäftigt – also weiß er womöglich nichts von dem Shitstorm, der aktuell tobt.

RTL, Imago Collage: Wladi Gärtner, Aleksandar Petrovic

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Aleks, Wladi, Marwin, Laurenz und die Verführerinnen

