Prinz William entzückt Shawn Mendes' Mutter mit süßer Geste

Prinz William (43) verzauberte Shawn Mendes' (27) Mutter Karen mit einer süßen Überraschung: Anlässlich ihres Ehrentages schickte der Thronfolger ihr eine Geburtstagstorte zu. Während der Verleihung des Earthshot Preises in Rio de Janeiro bedankte sich Shawn bei William für diese nette Geste. "Sie zittert immer noch, danke", sagte der Sänger zum Prinzen, wie ein vom Magazin People veröffentlichtes Video zeigt. Karen, die ursprünglich aus Dorset in England stammt, feierte an diesem Tag ihren Geburtstag, den ihr Sohn 2018 in einem Post auf Instagram bereits als "besonderen Tag" für die Familie gewürdigt hatte.

Shawn war nicht nur Gast, sondern auch ein Performer des Abends und trat neben Künstlern wie Anitta (32), Seu Jorge und Kylie Minogue (57) auf. Der Sänger begegnete William zuvor bereits während der Proben, und die beiden tauschten auch auf dem Event noch einmal freundliche Gesten aus. Der Earthshot Prize, der von William im Jahr 2020 ins Leben gerufen wurde, zeichnet jedes Jahr innovative Lösungen für dringende Umweltprobleme aus. Bei der diesjährigen Verleihung im Museum von Morgen in Rio verteilte der Preis insgesamt 1,3 Millionen Dollar auf Gewinner in fünf Hauptkategorien, darunter Themen wie Klimaschutz und die Wiederbelebung der Meere.

Privat zeigt sich Shawn Mendes immer wieder als familienverbunden. Seine Mutter Karen hat der Musiker in der Vergangenheit bereits häufiger als seine "liebste Person" bezeichnet. Sie ist ein fester Bestandteil seines Lebens und hatte ihn schon während seiner Anfänge in der Musikbranche unterstützt. Auch William bewies an diesem Abend erneut seine Bodenständigkeit und Herzlichkeit, die ihm von Rio de Janeiros Bürgermeister Eduardo Paes bescheinigt wurde. "Er hat wirklich die Herzen aller hier erobert", sagte der Politiker über den Prinzen, der durch den Abend führte und neben der Preisverleihung sicherstellte, dass Momente wie Karens Geburtstag unvergessen blieben.

Getty Images Bei den Earthshot Prize Awards in Rio de Janeiro: Prinz William und Shawn Mendes auf dem grünen Teppich

Getty Images Beim Earthshot Prize im November 2025 in Rio de Janeiro: Prinz William begrüßt Kylie Minogue und Shawn Mendes auf dem grünen Teppich

Getty Images Ankunft von Prinz William auf dem Green Carpet bei den Earthshot Prize Awards in Rio de Janeiro

