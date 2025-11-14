Doll angeschwollen: Emma Fernlund zeigt ihr Gesicht nach OP

Ist das tatsächlich Emma Fernlund (24)? Die Frage haben sich sicher einige ihrer Fans gestellt, als die Influencerin das erste Mal ihr Gesicht nach ihren Beauty-Eingriffen zeigt – und das noch bevor alles abgeheilt ist. "Leute. Ich zeige euch jetzt immer mein Gesicht. Ich habe keinen Bock, die Stories so zu machen. Ich habe auf TikTok eh schon mein Gesicht gepostet. Das ist die Realität an Tag vier nach den OPs", erzählt sie ihrer Community bei Instagram. Immer ihr halbes Gesicht zu verdecken, wenn sie einen Post mache, sei Emma auf Dauer zu anstrengend. Die Eingriffe haben aber schon Wirkung gezeigt und sie ist offenbar sehr zufrieden: "Ganz ehrlich, ich habe heute mit geschlossenem Mund geschlafen, richtig gut, weil meine Nase komplett frei ist. Ich habe gerade gar keine Schmerzen, nur im Kopf ein bisschen."

Emma ließ neben ihrer Nase auch das Doppelkinn und sogenannte Fox-Eyes machen. Aktuell sei alles noch sehr geschwollen, aber sie kühle fleißig mit Eis und ruhe sich aus. Ihr Sichtfeld sei nicht weiter eingeschränkt: "Ich lasse mir mein Frühstück schmecken. Ich sehe natürlich. Ja, ich bin natürlich noch im ganzen Gesicht geschwollen und sehe ein bisschen crazy aus. Das ist mir auch klar, aber dafür, dass es erst 34 Tage her ist, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden." Bisher verriet die 24-Jährige ihren Fans noch nicht, ob die OP rein aus Schönheitsgründen stattfand oder auch einen medizinischen Hintergrund hatte.

Emmas Entscheidung, sich operieren zu lassen, blieb bei ihren Followern nicht ohne Kritik. Viele konnten nicht nachvollziehen, warum die The Power-Kandidatin sich unters Messer legen musste. Das ging nicht an ihr vorbei und sie machte ihren Fans klar, dass sie darüber nicht diskutieren wolle. "Ich brauche dazu keine 'Warum hast du das gemacht?'-Kommentare. Bitte keine Diskussionen, Bewertungen oder Meinungen dazu. Ich teile mein Update nicht, um um Erlaubnis zu fragen, sondern um transparent zu sein", stellte Emma im Netz klar. Es sei ihr Körper und sie treffe die Entscheidung allein.

Imago Emma Fernlund in Berlin, 28.08.2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund wenige Tage nach ihrer Gesichts-OP, November 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar