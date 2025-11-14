Hurrikan-Hilfe auf Jamaika: The Weeknd spendet sechsstellig

The Weeknd (35) zeigt sich einmal mehr von seiner großzügigen Seite. Der Musiker spendet rund 300.000 Euro aus seinem XO Humanitarian Fund, um den Betroffenen des Hurrikans Melissa in Jamaika zu helfen. Mit der großzügigen Summe unterstützt er das World Food Programme (WFP), das bis zu 200.000 Menschen mit dringend benötigten Lebensmittelpaketen versorgen will, so People. Diese enthalten unter anderem Reis, Linsen, Konserven und Pflanzenöl und sollen den Betroffenen helfen, die akuten Folgen der Katastrophe zu bewältigen. Besonders Jamaika hat unter den massiven Verwüstungen des Sturms der Kategorie fünf enorm gelitten.

Der Hurrikan Melissa, der gegen Ende Oktober über die Karibik zog, gilt als einer der stärksten Stürme des Jahres 2025. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Meilen pro Stunde sorgte er für großflächige Schäden und tragische Verluste. Laut WFP wurde in Jamaika der Katastrophenfall ausgerufen, nachdem die Insel vom "Sturm des Jahrhunderts" schwer getroffen wurde. Die Organisation lobte The Weeknds Engagement und bedankte sich bei dem Sänger, dessen Hilfe in dieser prekären Situation essenziell ist, um den Menschen vor Ort Perspektiven und erste Unterstützung zu bieten.

Dass The Weeknd sich sozial engagiert, zeigt er immer wieder mit beeindruckenden Gesten. Bereits in der Vergangenheit spendete der mehrfach platinprämierte Künstler große Summen für humanitäre Zwecke und hat seit 2020 über zehn Millionen US-Dollar für wohltätige Projekte bereitgestellt. Zudem zählt der Kanadier derzeit zu den absoluten Topstars der Musikszene und belegte dieses Jahr Platz zwei im Ranking der weltweit meistgestreamten Künstler 2024 bei Spotify. Der Künstler, dessen musikalisches Schaffen Fans weltweit begeistert, setzt nicht nur auf Hits wie "Blinding Lights", sondern auch auf den Einfluss seiner Stimme für den guten Zweck.

Getty Images The Weeknd bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" 2025

Getty Images The Weeknd bei der US-Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" 2025

Getty Images The Weeknd im Mai 2023